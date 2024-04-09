8 yıldır evli olan çiftten Ali Uçar, aşk, para ve huzurun kendisinde olduğunu belirterek eşinin neden evden kaçtığını anlayamadığını dile getirdi.

Esra Erol'da şaşırtan olay! Eşi tarafından terk edilen Ali'den şoke eden savunma