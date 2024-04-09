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Haberler Galeri Esra Erol’da şaşırtan olay! Eşi tarafından terk edilen Ali’den şoke eden savunma
Giriş Tarihi: 09.04.2024 22:31 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 22:56

Esra Erol’da şaşırtan olay! Eşi tarafından terk edilen Ali’den şoke eden savunma

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da programına bu hafta katılan Ali Uçar, eşi Tuğçe Uçar'ın evden kaçtığını belirterek başvuru yaptı. Esra Erol ve ekibi kısa sürede Tuğçe Uçar'ı bularak canlı yayına davet etti. Programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Tuğçe Uçar, eşinin cimri oluşundan sıkıldığını belirterek evi terk ettiğini açıkladı.İşte Esra Erol'a damga vuran o anlar!

Esra Erol’da şaşırtan olay! Eşi tarafından terk edilen Ali’den şoke eden savunma

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı.

Esra Erol’da şaşırtan olay! Eşi tarafından terk edilen Ali’den şoke eden savunma

Programa katılan Ali Uçar, 3 Nisan'da 'işe gidiyorum' diyerek evden ayrılan Tuğçe'yi aramak için ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi.

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Esra Erol’da şaşırtan olay! Eşi tarafından terk edilen Ali’den şoke eden savunma

8 yıldır evli olan çiftten Ali Uçar, aşk, para ve huzurun kendisinde olduğunu belirterek eşinin neden evden kaçtığını anlayamadığını dile getirdi.

Esra Erol'da şaşırtan olay! Eşi tarafından terk edilen Ali'den şoke eden savunma

Esra Erol’da şaşırtan olay! Eşi tarafından terk edilen Ali’den şoke eden savunma

Esra Erol ve ekibi Tuğçe Uçar'ı bularak canlı yayına davet etti.

Esra Erol’da şaşırtan olay! Eşi tarafından terk edilen Ali’den şoke eden savunma

Tuğçe Uçar'ın anlattıkları programa damga vurdu. Tuğçe hanım, "Koca dırdırı dinlemek, senin boyunduruğun altında yaşamak zorunda mıyım?" ifadelerini kullandı.

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