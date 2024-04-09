Esra Erol’da şaşırtan olay! Eşi tarafından terk edilen Ali’den şoke eden savunma
ATV’nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol’da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da programına bu hafta katılan Ali Uçar, eşi Tuğçe Uçar’ın evden kaçtığını belirterek başvuru yaptı. Esra Erol ve ekibi kısa sürede Tuğçe Uçar’ı bularak canlı yayına davet etti. Programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Tuğçe Uçar, eşinin cimri oluşundan sıkıldığını belirterek evi terk ettiğini açıkladı. İşte Esra Erol’a damga vuran o anlar!
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