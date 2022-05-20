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Haberler Galeri Evlilik itirafıyla şaşırttı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı futbolcu eşi Caner Erkin’e övgüler yağdırdı!
Giriş Tarihi: 20.05.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 14:21

Evlilik itirafıyla şaşırttı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı futbolcu eşi Caner Erkin’e övgüler yağdırdı!

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Şükran Ovalı 'Yargı' dizisiyle geri dönmüştü. Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Şükran Ovalı oyunculuğu ile övgüleri topluyor. Sosyal medyada gündem olan Şükran Ovalı en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şükran Ovalı, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında nikah masasına oturan Şükran Ovalı 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. Mutlu bir evliliği olan Şükran Ovalı, hakkında merak edilenleri böyle anlattı…

Evlilik itirafıyla şaşırttı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı futbolcu eşi Caner Erkin’e övgüler yağdırdı!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Re Touch Mag dergisine röportaj verdi. 2017'de evlendiği futbolcu Caner Erkin'i ve 2018'de doğurduğu kızı Mihran Ela'yı anlattı...

Evlilik itirafıyla şaşırttı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı futbolcu eşi Caner Erkin’e övgüler yağdırdı!

"Onca yıl Mihran Ela'sız nasıl yaşamışım! Sanki eksiktim, kızımla tamamlandım, yeniden doğdum."

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Evlilik itirafıyla şaşırttı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı futbolcu eşi Caner Erkin’e övgüler yağdırdı!

"Artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Hamdım piştim."

Evlilik itirafıyla şaşırttı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı futbolcu eşi Caner Erkin’e övgüler yağdırdı!

"Çok iyi bir yol arkadaşım, eşim var. Mihran Ela'nın doğumundan bu yana bana çok yardımcı oldu. Kızımızı beraber büyütüyoruz."

Evlilik itirafıyla şaşırttı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı futbolcu eşi Caner Erkin’e övgüler yağdırdı!

"Caner'den önce evliliği hiç düşünmüyordum. Cesaretim yoktu. Çok şükür ki Caner ile yollarımız kesişti, şimdi ailem her şeyim. İyi ki o, çocuğumun babası."

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