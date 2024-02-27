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Haberler Galeri Fahriye Evcen pembe taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! Sıfır makyaj Fahriye güzelliğiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 07:43

Fahriye Evcen pembe taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! Sıfır makyaj Fahriye güzelliğiyle mest etti!

Son olarak eşi Burak Özçivit ile yer aldığı reklam filmiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, fit halini sergilediği spor paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen doğal güzelliğine de oldukça güveniyor. Sıfır makyaj hallerini hiç çekinmeden paylaşan Fahriye Evcen'e övgü dolu yorumlar yağıyor. Fahriye Evcen son olarak spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı. İşte pembe taytını çeken ve düzgün fiziği ile beğeni toplayan Fahriye Evcen'in spor pozları...

Fahriye Evcen pembe taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! Sıfır makyaj Fahriye güzelliğiyle mest etti!

Aşkları ve aile yaşantılarıyla örnek olan ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, son olarak aynı reklam kampanyasında boy göstermişti. Eşi Burak Özçivit ile yer aldığı reklam filmiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, fit halini sergilediği spor paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Fahriye Evcen pembe taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! Sıfır makyaj Fahriye güzelliğiyle mest etti!

İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen doğal güzelliğine de oldukça güveniyor. Sıfır makyaj hallerini hiç çekinmeden paylaşan Fahriye Evcen'e övgü dolu yorumlar yağıyor.

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Fahriye Evcen pembe taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! Sıfır makyaj Fahriye güzelliğiyle mest etti!

Fahriye Evcen son olarak spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı. Pembe taytını çeken ve düzgün fiziği ile beğeni toplayan Fahriye Evcen'e "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapıldı.

Fahriye Evcen pembe taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! Sıfır makyaj Fahriye güzelliğiyle mest etti!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, makyajsız paylaşımlarıyla göz doldurdu.

Fahriye Evcen pembe taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! Sıfır makyaj Fahriye güzelliğiyle mest etti!

OĞLUYLA PAZAR KEYFİ!

Ünlü oyuncu, minik oğlu Kerem'le güzel havanın fırsatını bilerek keyif yaptı.

Fahriye Evcen'den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem'le pazar keyfi yaptı!

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