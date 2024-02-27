Fahriye Evcen pembe taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! Sıfır makyaj Fahriye güzelliğiyle mest etti!

Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
07:43
Son olarak eşi Burak Özçivit ile yer aldığı reklam filmiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, fit halini sergilediği spor paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen doğal güzelliğine de oldukça güveniyor. Sıfır makyaj hallerini hiç çekinmeden paylaşan Fahriye Evcen'e övgü dolu yorumlar yağıyor. Fahriye Evcen son olarak spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı. İşte pembe taytını çeken ve düzgün fiziği ile beğeni toplayan Fahriye Evcen'in spor pozları...