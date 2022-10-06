Giriş Tarihi: 06.10.2022 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.10.2022
10:51
Fatoş Yelliler spor tarzı ile güzelliğini sergiledi! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den iddialı pozlar!
Türkücü Berdan Mardini'nin, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler'den yeni pozlar geldi. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler değişimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Fatoş Yelliler kendi adı ile açtığı güzellik merkezi için Ankara'ya taşınmıştı. Paylaşımlarına ara vermeden devam eden Fatoş Yelliler'den spor paylaşımı geldi. Fatoş Yelliler siyah büstiyeri ve taytı ile verdiği pozla yine beğenileri topladı. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in cesur pozları...