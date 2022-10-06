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Haberler Galeri Fatoş Yelliler spor tarzı ile güzelliğini sergiledi! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den iddialı pozlar!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 10:51

Fatoş Yelliler spor tarzı ile güzelliğini sergiledi! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den iddialı pozlar!

Türkücü Berdan Mardini'nin, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler'den yeni pozlar geldi. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler değişimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Fatoş Yelliler kendi adı ile açtığı güzellik merkezi için Ankara'ya taşınmıştı. Paylaşımlarına ara vermeden devam eden Fatoş Yelliler'den spor paylaşımı geldi. Fatoş Yelliler siyah büstiyeri ve taytı ile verdiği pozla yine beğenileri topladı. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in cesur pozları...

Fatoş Yelliler spor tarzı ile güzelliğini sergiledi! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’den iddialı pozlar!

Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla adeta nispet yaptı. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in cüretkar pozu...

Fatoş Yelliler spor tarzı ile güzelliğini sergiledi! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’den iddialı pozlar!

Türkücü Berdan Mardini'nin, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler'den yeni pozlar geldi.

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Fatoş Yelliler spor tarzı ile güzelliğini sergiledi! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’den iddialı pozlar!

Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler değişimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Fatoş Yelliler spor tarzı ile güzelliğini sergiledi! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’den iddialı pozlar!

Son olarak Fatoş Yelliler kendi adı ile açtığı güzellik merkezi için Ankara'ya taşınmıştı.

Fatoş Yelliler spor tarzı ile güzelliğini sergiledi! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’den iddialı pozlar!

Paylaşımlarına ara vermeden devam eden Fatoş Yelliler'den spor paylaşımı geldi.

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