Giriş Tarihi: 11.08.2022 14:29
Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
14:36
Fatoş Yelliler'den süper minisi ile bacak şov! Berdan Mardini'nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler yine sahnede!
Türkücü Berdan Mardini, geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti. Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı derin bacak dekolteli pozlar ile adeta nispet yaptı.Geçtiğimiz günlerde hamak keyfi yapan Fatoş Yelliler göğüs ve bacak dekoltesi ile mest etti. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in süper minili pozları...