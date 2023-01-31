Giriş Tarihi: 31.01.2023 14:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
14:49
Felç kalır demişlerdi... Oyuncu Sergen Deveci ilk adımlarını attı gözyaşlarına boğuldu! “Bazen baştan başlamak”
Amasya'da turneden dönerken tiyatro ekibini taşıyan minibüs TIR'a çarpmış feci kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Arkadaşlarının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı. Sergen Deveci 44 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıktı. Tedavi gördüğü sırada ilk adımlarını attığı anların kamera kayıtlarını paylaşan Sergen Deveci'nin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. "Bazen baştan başlamak" notu ile paylaştığı video sonrası Sergen Deveci'ye geçmiş olsun mesajları yağdı. İşte ölümden döndüğü kaza sonrası Sergen Deveci'nin ilk adımlarını attığı duygusal o anlar...