Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Felç kalır demişlerdi... Oyuncu Sergen Deveci ilk adımlarını attı gözyaşlarına boğuldu! “Bazen baştan başlamak”
Giriş Tarihi: 31.01.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 14:49

Felç kalır demişlerdi... Oyuncu Sergen Deveci ilk adımlarını attı gözyaşlarına boğuldu! “Bazen baştan başlamak”

Amasya'da turneden dönerken tiyatro ekibini taşıyan minibüs TIR'a çarpmış feci kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Arkadaşlarının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı. Sergen Deveci 44 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıktı. Tedavi gördüğü sırada ilk adımlarını attığı anların kamera kayıtlarını paylaşan Sergen Deveci'nin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. "Bazen baştan başlamak" notu ile paylaştığı video sonrası Sergen Deveci'ye geçmiş olsun mesajları yağdı. İşte ölümden döndüğü kaza sonrası Sergen Deveci'nin ilk adımlarını attığı duygusal o anlar...

Felç kalır demişlerdi... Oyuncu Sergen Deveci ilk adımlarını attı gözyaşlarına boğuldu! “Bazen baştan başlamak”

Amasya'da bir buçuk ay önce turneden dönerken oyuncu arkadaşlarını da taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu ağır yaralan tiyatrocu Sergen Deveci, mucizeyi başardı. Felç kalma riski olduğu ve 1 yıldan önce ayağa kalkamayacağı söylenen genç oyuncu, yoğun fizik tedavi seanslarının ardından, tedavi gördüğü hastaneden 44 gün sonra yürüyerek çıkmıştı.

Felç kalır demişlerdi... Oyuncu Sergen Deveci ilk adımlarını attı gözyaşlarına boğuldu! “Bazen baştan başlamak”

Deveci, "Gerçekten bir bebek gibi yeniden doğmak gibi. Ama bu biraz daha sancılı ve uzun bir süreç. Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi. Hayata yeniden 1.82'den bakmak, o an gerçekten insanın gözleri doluyor" demişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Felç kalır demişlerdi... Oyuncu Sergen Deveci ilk adımlarını attı gözyaşlarına boğuldu! “Bazen baştan başlamak”

Kazadan hemen sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İstanbul'a getirilen ve boyun omurundan ciddi bir ameliyat geçiren Deveci, doktorları bile şaşırttı.

Felç kalır demişlerdi... Oyuncu Sergen Deveci ilk adımlarını attı gözyaşlarına boğuldu! “Bazen baştan başlamak”

Doktorların 1 yıldan önce ayağa kalkamayabilir dediği genç oyuncu, 1,5 ayda kendi doktorunu dansa kaldıracak kadar iyileşme gösterdi. Robotik rehabilitasyon ile yoğun fizyoterapi seansları sayesinde, umudunu hiç kaybetmeden ve sürekli ayağa kalkacağı günü hedefleyerek hastane günlerini geçiren Deveci, "Bu benim hayatımın ikinci evresi" demişti.

Felç kalır demişlerdi... Oyuncu Sergen Deveci ilk adımlarını attı gözyaşlarına boğuldu! “Bazen baştan başlamak”

Tedavi gördüğü sırada ilk adımlarını attığı anların kamera kayıtlarını paylaşan Sergen Deveci'nin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. "Bazen baştan başlamak" notu ile paylaştığı video sonrası Sergen Deveci'ye geçmiş olsun mesajları yağdı. İşte ölümden döndüğü kaza sonrası Sergen Deveci'nin ilk adımlarını attığı duygusal o anlar...

Sergen Deveci geçirdiği kaza sonrası ilk adımlarını gözyaşlarıyla paylaştı: "Bazen baştan başlamak" | Video

SON DAKİKA