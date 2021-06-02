Gamze Özçelik Ayağa kalkma sebebim dedi sosyal medya onu merak etti! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Yakışıklı oyuncu Uğur PektaşArka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze Özçelik sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın son paylaşımında özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri sonrası oğlu merak konusu oldu. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...