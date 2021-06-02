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Haberler Galeri Gamze Özçelik "Ayağa kalkma sebebim" dedi sosyal medya onu merak etti! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...
Giriş Tarihi: 02.06.2021 07:19 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 07:22

"Ayağa kalkma sebebim" dedi sosyal medya onu merak etti! İşte Gamze Özçelik ile Survivor 'ın oğlu ...

Yakışıklı oyuncu dizisinde karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze Özçelik sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın son paylaşımında özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri sonrası oğlu merak konusu oldu. İşte Gamze Özçelik ile Survivor ...

Gamze Özçelik Ayağa kalkma sebebim dedi sosyal medya onu merak etti! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Yakışıklı oyuncu dizisinde karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti.

Gamze Özçelik Ayağa kalkma sebebim dedi sosyal medya onu merak etti! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

ve 'in evliliklerinden bir de adını verdikleri bir oğulları oldu.

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Gamze Özçelik Ayağa kalkma sebebim dedi sosyal medya onu merak etti! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündem oldu.

Gamze Özçelik Ayağa kalkma sebebim dedi sosyal medya onu merak etti! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği 'ın son paylaşımında özellikle oğlu ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri sonrası oğlu merak konusu oldu.

Gamze Özçelik Ayağa kalkma sebebim dedi sosyal medya onu merak etti! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

İşte ile Survivor 'ın oğlu ...

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