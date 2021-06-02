Gamze Özçelik Ayağa kalkma sebebim dedi sosyal medya onu merak etti! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın son paylaşımında özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri sonrası oğlu merak konusu oldu.