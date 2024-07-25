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Haberler Galeri Genç aşıklar Bali'de! Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz romantizmin doruklarında!
Giriş Tarihi: 25.07.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:12

Genç aşıklar Bali'de! Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz romantizmin doruklarında!

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine özel hayatını göz önünde yaşıyor. Bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil son olarak Bali tatillerinden aşk dolu karelerini paylaştı. Sarışın güzel Yasmin Erbil'in Bali pozları büyük ilgi gördü... İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi ile romantik tatil paylaşımları...

Genç aşıklar Bali’de! Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz romantizmin doruklarında!

Mehmet Ali Erbil'in çapkın kızı Yasmin Erbil bu sefer gönlünün prensini buldu gibi... Özel hayatıyla her zaman dikkat çeken Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışması ile adını duyuran Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Genç aşıklar Bali’de! Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz romantizmin doruklarında!

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine özel hayatını göz önünde yaşıyor.

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Genç aşıklar Bali’de! Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz romantizmin doruklarında!

Bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil son olarak Bali tatillerinden aşk dolu karelerini paylaştı.

Genç aşıklar Bali’de! Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz romantizmin doruklarında!

Sarışın güzel Yasmin Erbil'in Bali pozları büyük ilgi gördü...

Genç aşıklar Bali’de! Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz romantizmin doruklarında!

İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi ile romantik tatil paylaşımları...

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