Genç aşıklar Bali’de! Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz romantizmin doruklarında!

Giriş Tarihi: 25.07.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
12:12
Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine özel hayatını göz önünde yaşıyor. Bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil son olarak Bali tatillerinden aşk dolu karelerini paylaştı. Sarışın güzel Yasmin Erbil'in Bali pozları büyük ilgi gördü... İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi ile romantik tatil paylaşımları...