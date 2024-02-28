Giriş Tarihi: 28.02.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
14:38
"Güneşi kıskandıracaksın Fahriye" Villasının bahçesinden paylaşan Fahriye Evcen yine duru güzelliğiyle hayran bıraktı!
Son olarak fit halini sergilediği spor paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen doğal güzelliğine de oldukça güveniyor. Sıfır makyaj hallerini hiç çekinmeden paylaşan Fahriye Evcen villasının bahçesinden paylaştığı karelerde duru güzelliğini sergiledi. Minik oğlu Kerem ile güneşi fırsat bilen Fahriye Evcen'in bahçe pozlarına beğeni ve yorum yağdı...