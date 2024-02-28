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Haberler Galeri "Güneşi kıskandıracaksın Fahriye" Villasının bahçesinden paylaşan Fahriye Evcen yine duru güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 14:38

"Güneşi kıskandıracaksın Fahriye" Villasının bahçesinden paylaşan Fahriye Evcen yine duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

Son olarak fit halini sergilediği spor paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen doğal güzelliğine de oldukça güveniyor. Sıfır makyaj hallerini hiç çekinmeden paylaşan Fahriye Evcen villasının bahçesinden paylaştığı karelerde duru güzelliğini sergiledi. Minik oğlu Kerem ile güneşi fırsat bilen Fahriye Evcen'in bahçe pozlarına beğeni ve yorum yağdı...

Güneşi kıskandıracaksın Fahriye Villasının bahçesinden paylaşan Fahriye Evcen yine duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

Aşkları ve aile yaşantılarıyla örnek olan ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, son olarak aynı reklam kampanyasında boy göstermişti. Eşi Burak Özçivit ile yer aldığı reklam filmiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, son olarak fit halini sergilediği spor paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Güzel oyuncudan yeni kareler geldi...

Güneşi kıskandıracaksın Fahriye Villasının bahçesinden paylaşan Fahriye Evcen yine duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen doğal güzelliğine de oldukça güveniyor. Sıfır makyaj hallerini hiç çekinmeden paylaşan Fahriye Evcen'e övgü dolu yorumlar yağıyor.

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Güneşi kıskandıracaksın Fahriye Villasının bahçesinden paylaşan Fahriye Evcen yine duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

Fahriye Evcen son olarak spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı. Pembe taytını çeken ve düzgün fiziği ile beğeni toplayan Fahriye Evcen'e "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapıldı.

Güneşi kıskandıracaksın Fahriye Villasının bahçesinden paylaşan Fahriye Evcen yine duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

Sıfır makyaj hallerini hiç çekinmeden paylaşan Fahriye Evcen villasının bahçesinden paylaştığı karelerde duru güzelliğini sergiledi.

Güneşi kıskandıracaksın Fahriye Villasının bahçesinden paylaşan Fahriye Evcen yine duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

Minik oğlu Kerem ile güneşi fırsat bilen Fahriye Evcen'in bahçe pozlarına beğeni ve yorum yağdı...

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