Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hadise ile Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Evlilik yolunda hızla ilerleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler sahilde aşka geldi!
Giriş Tarihi: 28.03.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 14:11

Hadise ile Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Evlilik yolunda hızla ilerleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler sahilde aşka geldi!

Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı. Detayları ile günlerde konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan töreninden kareler ise sır gibi saklanmıştı. Hadise önceki gün konserinde bombayı patlattı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e de sürpriz yapan Hadise nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı. Romantik çift hafta sonunda kendilerini deniz kendarına attı. Sahilde nişanlısı Hadise ile aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Dinçerler beğeni yağdı. İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler'in pazar pozu...

Hadise ile Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Evlilik yolunda hızla ilerleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler sahilde aşka geldi!

Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti.

Hadise ile Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Evlilik yolunda hızla ilerleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler sahilde aşka geldi!

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hadise ile Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Evlilik yolunda hızla ilerleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler sahilde aşka geldi!

Detayları ile günlerde konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan töreninden kareler ise sır gibi saklanmıştı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Evlilik yolunda hızla ilerleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler sahilde aşka geldi!

Hadise önceki gün konserinde bombayı patlattı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e de sürpriz yapan Hadise nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Evlilik yolunda hızla ilerleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler sahilde aşka geldi!

Romantik çift hafta sonunda kendilerini deniz kendarına attı.

SON DAKİKA