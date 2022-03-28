Hadise ile Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Evlilik yolunda hızla ilerleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler sahilde aşka geldi!

Giriş Tarihi: 28.03.2022 14:09
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
14:11
Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı. Detayları ile günlerde konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan töreninden kareler ise sır gibi saklanmıştı. Hadise önceki gün konserinde bombayı patlattı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e de sürpriz yapan Hadise nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı. Romantik çift hafta sonunda kendilerini deniz kendarına attı. Sahilde nişanlısı Hadise ile aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Dinçerler beğeni yağdı. İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler'in pazar pozu...