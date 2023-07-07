Giriş Tarihi: 07.07.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:02

Hadise'den ayna karşısında olay bikinili kare! Fit fiziğiyle ilgi odağı oldu! Threads'in ilk Hadise'si...

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Mehmet Dinçerler'den boşanma sebebi olan iddialardan biri de Hadise'nin rapçi Murda ile samimi halleri olmuştu. Tatillerinde verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Hadise, son olarak bikinisiyle ayna karşısında çektiği bir pozunu yayınladı. Threads'de paylaştığı karesine yorum yağan şarkıcının, firt hali dikkat çekti.