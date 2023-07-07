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Haberler Galeri Hadise'den ayna karşısında olay bikinili kare! Fit fiziğiyle ilgi odağı oldu! Threads'in ilk Hadise'si...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:02

Hadise'den ayna karşısında olay bikinili kare! Fit fiziğiyle ilgi odağı oldu! Threads'in ilk Hadise'si...

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Mehmet Dinçerler'den boşanma sebebi olan iddialardan biri de Hadise'nin rapçi Murda ile samimi halleri olmuştu. Tatillerinde verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Hadise, son olarak bikinisiyle ayna karşısında çektiği bir pozunu yayınladı. Threads'de paylaştığı karesine yorum yağan şarkıcının, firt hali dikkat çekti.

Hadise’den ayna karşısında olay bikinili kare! Fit fiziğiyle ilgi odağı oldu! Threads’in ilk Hadise’si...

Son dönemde gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz sene iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuş ancak 5 ay sonra tek celsede boşanmışlardı.

Hadise’den ayna karşısında olay bikinili kare! Fit fiziğiyle ilgi odağı oldu! Threads’in ilk Hadise’si...

Şarkıcılık kariyerinin dışında özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Hadise, Bodrum tatili sonrası İstanbul'a döndü.

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Hadise’den ayna karşısında olay bikinili kare! Fit fiziğiyle ilgi odağı oldu! Threads’in ilk Hadise’si...

"Istakoza dönmüş"

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Hadise geçtiğimiz günlerde de sırt dekolteli bir pozunu paylaşınca güneşten kızarmış teni ile dalga konusu olmuştu. Hadise'ye takipçileri, "Istakoza dönmüş", "Amele yanığı olmuşsun ablam" ve D vitaminin birazcık fazla almışsın gibime geldi" gibi yorumlar yapmıştı.

Hadise’den ayna karşısında olay bikinili kare! Fit fiziğiyle ilgi odağı oldu! Threads’in ilk Hadise’si...

37 yaşındaki Hadise son olarak yine sırt dekolteli pozlarını paylaşmıştı.

Hadise’den ayna karşısında olay bikinili kare! Fit fiziğiyle ilgi odağı oldu! Threads’in ilk Hadise’si...

İddialı sırt dekoltesiyle poz veren Hadise'nin sırtından kalçasına kadar inen dövmeleri olay olmuştu.

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