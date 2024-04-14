Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!
Giriş Tarihi: 14.04.2024 20:23 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 20:23

Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

Survivor All Star'da yer alan Hakan Hatipoğlu geçtiğimiz gün adaya veda etti. Hakan Hatipoğlu, bugün havalimanına iner inmez ailesiyle bir araya geldi. Hakan Hatipoğlu ve ailesinin kavuşma anları sosyal medyaya damga vurdu. Ailenin havalimanında kavuştuğu anlarda Hatipoğlu, gözyaşlarını tutamadı. İşte Hakan Hatipoğlu ve ailesinin duygusal kavuşma anlar!

Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

Survivor All Star 2024 yarışmacılar arasında yer alan Hakan Hatipoğlu yıllar sonra yarışmacı olarak programa katıldı.

Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

Hakan Hatipoğlu, yarışmada eleme potasına girdi ve düello oyununu kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

"NE KADAR KALAYIM KIZIM"

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "Buraya gelmeden kızıma 'Survivor'da ne kadar kalayım kızım' dedim, '100 gün kal baba' dedi. Bugün 1 Ocak'ta başlayan Survivor'ın 100. günü. Kızıma bu garip sözü tuttum" demişti.

Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

YARIŞMAYA VEDA!

Hatipoğlu 100'üncü günde yarışmaya veda etti.

Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hakan Hatipoğlu ve ailesinin kavuşma anları sosyal medyaya damga vurdu. Ailenin havalimanında kavuştuğu anlarda Hatipoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

SON DAKİKA