Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

"NE KADAR KALAYIM KIZIM"

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "Buraya gelmeden kızıma 'Survivor'da ne kadar kalayım kızım' dedim, '100 gün kal baba' dedi. Bugün 1 Ocak'ta başlayan Survivor'ın 100. günü. Kızıma bu garip sözü tuttum" demişti.