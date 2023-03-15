Giriş Tarihi: 15.03.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 19:08

Haluk Bilginer sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı! Rahatsızlık sonrası Haluk Bilginer’den ilk açıklama: Sınıfı geçtim!

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' oyununu sergilediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Oyun sırasında rahatsızlanan Haluk Bilginer'e ilk müdahaleyi seyirciler arasında bulunan bir doktor yaptı ve ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, tedavisinin ardından dün akşam seyircisiyle yeniden buluştu. Oyun çıkışında gazetecilerin rahatsızlığı ile ilgili sorulara cevap veren Haluk Bilginer, durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. İşte o açıklama!