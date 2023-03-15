Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Haluk Bilginer sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı! Rahatsızlık sonrası Haluk Bilginer’den ilk açıklama: Sınıfı geçtim!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 19:08

Haluk Bilginer sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı! Rahatsızlık sonrası Haluk Bilginer’den ilk açıklama: Sınıfı geçtim!

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' oyununu sergilediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Oyun sırasında rahatsızlanan Haluk Bilginer'e ilk müdahaleyi seyirciler arasında bulunan bir doktor yaptı ve ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, tedavisinin ardından dün akşam seyircisiyle yeniden buluştu. Oyun çıkışında gazetecilerin rahatsızlığı ile ilgili sorulara cevap veren Haluk Bilginer, durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. İşte o açıklama!

Haluk Bilginer sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı! Rahatsızlık sonrası Haluk Bilginer’den ilk açıklama: Sınıfı geçtim!

68 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer, pazartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı.

Haluk Bilginer sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı! Rahatsızlık sonrası Haluk Bilginer’den ilk açıklama: Sınıfı geçtim!

YÜKSEK TANSİYON SIKINTISI YAŞAMIŞTI!

Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun yüksek tansiyon sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Haluk Bilginer sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı! Rahatsızlık sonrası Haluk Bilginer’den ilk açıklama: Sınıfı geçtim!

USTA OYUNCU İZLEYİCİSİYLE BULUŞTU

Hayranlarını korkutan Haluk Bilginer, tedavisinin ardından dün akşam izleyicisiyle buluştu.

Haluk Bilginer sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı! Rahatsızlık sonrası Haluk Bilginer’den ilk açıklama: Sınıfı geçtim!

Kapının önünde bir ambulans tedbir amacıyla hazır bekletildi.

Haluk Bilginer sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı! Rahatsızlık sonrası Haluk Bilginer’den ilk açıklama: Sınıfı geçtim!

"SINIFI GEÇTİK"

Oyun çıkışında bir açıklama yapan usta oyuncu, doktorundan izin alarak sahneye çıktığını belirterek, "Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtik. Elimden geldiğince tiyatrolara devam edeceğim. Kalpte falan sorun yok" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA