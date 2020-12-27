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1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı! için geri sayım başladı!

'nin merakla beklenen dizisi 1. bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı, heyecanın dozu arttı. 1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak olan, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan Akıncı 1. ölüm fragmanı aksiyon sahneleri ile şimdiden oluşan hayranlarında büyük heyecan yarattı.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 10:29
Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı! Akıncı dizisi için geri sayım başladı!

'nin merakla beklenen dizisi 1. bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı, heyecanın dozu arttı.

Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı! Akıncı dizisi için geri sayım başladı!

1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak olan, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.

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Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı! Akıncı dizisi için geri sayım başladı!

Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan 1. ölüm fragmanı aksiyon sahneleri ile şimdiden oluşan hayranlarında büyük heyecan yarattı.

Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı! Akıncı dizisi için geri sayım başladı!

İşte dizisinin ilk bölüm fragmanı, afişi ve merakla beklenen ...

Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı! Akıncı dizisi için geri sayım başladı!

'de ekran macerasına başlamak için gün sayan 'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.

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