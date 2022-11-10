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Haberler Galeri Hülya Avşar sahne kıyafeti ile yine cesaretini konuşturdu! 58'lik Avşar Kızı siyahlar için büyüledi!
Giriş Tarihi: 10.11.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 10:47

Hülya Avşar sahne kıyafeti ile yine cesaretini konuşturdu! 58'lik Avşar Kızı siyahlar için büyüledi!

Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde Nükhet Duru'nun, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık." sözleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Tayt polemiğine kendi tarzında dahil olan Hülya Avşar son olarak özel bir kozmetik firmasının gecesinde sahne aldı. Avşar kızı yaklaşık 1000 kişinin katıldığı gecede, iki saat sahnede kaldı. Türk sanat müziği ağırlıklı şarkılar seslendiren Hülya Avşar güzelliğiyle de nefes kesti. Siyah transparan detayları ile göz kamaştıran Hülya Avşar'ın sahne tarzı tam not aldı. İşte Hülya Avşar'ın siyah şıklığı...

Hülya Avşar sahne kıyafeti ile yine cesaretini konuşturdu! 58’lik Avşar Kızı siyahlar için büyüledi!

Hülya Avşar son olarak özel bir kozmetik firmasının gecesinde sahne aldı. Avşar kızı yaklaşık 1000 kişinin katıldığı gecede, iki saat sahnede kaldı. Hülya Avşar'ın sahne tarzı tam not aldı. İşte Hülya Avşar'ın siyah şıklığı...

Hülya Avşar sahne kıyafeti ile yine cesaretini konuşturdu! 58’lik Avşar Kızı siyahlar için büyüledi!

Hülya Avşar, Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Yakın zamanda yeni şarkı çıkaracak olan Avşar, yanındaki iki erkek arkadaşına parçalarını dinletti.

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Hülya Avşar sahne kıyafeti ile yine cesaretini konuşturdu! 58’lik Avşar Kızı siyahlar için büyüledi!

Muhabirleri görünce hemen telefonunu kapatan şarkıcı, "Siz sonra dinleyeceksiniz" diye espri yaptı.

Hülya Avşar sahne kıyafeti ile yine cesaretini konuşturdu! 58’lik Avşar Kızı siyahlar için büyüledi!

Keyfi yerinde olan Avşar, konser takviminin yoğun olduğunu ve hazırlandığını belirtti.

Hülya Avşar sahne kıyafeti ile yine cesaretini konuşturdu! 58’lik Avşar Kızı siyahlar için büyüledi!

Sanatçı, Nükhet Duru'nun "Kadınlar tayt giymesin" açıklamasıyla ilgili "İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler" yorumunda bulundu.

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