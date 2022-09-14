Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuzda şov yaptı! "Kim der ki 58 yaşında!" | Video
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Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar yine gündem oldu. Hülya Avşar, tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı 'Yapma Aşkım'ın klibinin yönetmenliğini yapmış, çekimleri Balat'ta yapılan klibe şarkıcının cüretkar sahneleri damga vurmuştu. Hülya Avşar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı havuz paylaşımı ile adından söz ettirdi. Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Hülya Avşar o anları takipçileri ile paylaştı.