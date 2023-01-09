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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'dan yeni aşk bombası! Bakışları böyle ele verdi!
Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:04

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'dan yeni aşk bombası! Bakışları böyle ele verdi!

Son olarak adı Mehmet Dinçerler ile adı anılan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni aşka yelken açtı. Şimdilerde Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile birlikte olan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun süren aşkına şiddet iddialarının gölgesinde son veren Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanına kaptırdı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 1 yıldır aşk yaşadığı iddia edilen sevgilisi ile sonunda yakalandı. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni aşkı Mürsel Kaya ile samimi halleri...

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’dan yeni aşk bombası! Bakışları böyle ele verdi!

Zehra Çilingiroğlu 1 yıldır aşk yaşadığı iş insanı ile fena yakalandı. Son olarak adı Mehmet Dinçerler ile adı anılan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni aşka yelken açtı.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’dan yeni aşk bombası! Bakışları böyle ele verdi!

Şimdilerde Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile birlikte olan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun süren aşkına şiddet iddialarının gölgesinde son veren Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanına kaptırdı.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’dan yeni aşk bombası! Bakışları böyle ele verdi!

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 1 yıldır aşk yaşadığı iddia edilen sevgilisi ile sonunda yakalandı.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’dan yeni aşk bombası! Bakışları böyle ele verdi!

İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni aşkı Mürsel Kaya ile samimi halleri...

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’dan yeni aşk bombası! Bakışları böyle ele verdi!

Sevgilisine aşk dolu bakışlar atan Zehra Çilingiroğlu'nun utangaç halleri dikkat çekti.

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