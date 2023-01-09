Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’dan yeni aşk bombası! Bakışları böyle ele verdi!

Zehra Çilingiroğlu 1 yıldır aşk yaşadığı iş insanı ile fena yakalandı. Son olarak adı Mehmet Dinçerler ile adı anılan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni aşka yelken açtı.