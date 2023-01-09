Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’dan yeni aşk bombası! Bakışları böyle ele verdi!

Son olarak adı Mehmet Dinçerler ile adı anılan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni aşka yelken açtı. Şimdilerde Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile birlikte olan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun süren aşkına şiddet iddialarının gölgesinde son veren Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanına kaptırdı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 1 yıldır aşk yaşadığı iddia edilen sevgilisi ile sonunda yakalandı. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni aşkı Mürsel Kaya ile samimi halleri...