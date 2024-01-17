Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin doğumuna sayılı günler kaldı! Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda ayna pozu!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 23:44 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 23:44

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin doğumuna sayılı günler kaldı! Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda ayna pozu!

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı. 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'le birlikte ikizlerinin ismini de açıklamıştı. İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptırdı. Bugün ise Yasemin Şefkatli'nin karnı burnunda ayna pozu sosyal medyada ilgi gördü. İşte Yasemin Şefkatli'nin o pozu!

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin doğumuna sayılı günler kaldı! Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda ayna pozu!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlendi.

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin doğumuna sayılı günler kaldı! Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda ayna pozu!

Mutlu birlikteliği olan çift, şimdilerde tatlı bir heyecan yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde eşinin yüzünü koluna dövme yaptıran İdo Tatlıses, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin doğumuna sayılı günler kaldı! Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda ayna pozu!

BEBEKLERİ İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıkladı.

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin doğumuna sayılı günler kaldı! Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda ayna pozu!

KİŞİSEL HESABINDAN PAYLAŞIM

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yasemin Şefkatli, kişisel hesabından bir paylaşım yaptı.

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin doğumuna sayılı günler kaldı! Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda ayna pozu!

AYNA POZU İLGİ GÖRDÜ

8 aylık hamile olan Şefkatli, ayna karşısında karnı burnunda pozunu paylaştı. İşte Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyada da ilgi gören o pozu!

SON DAKİKA