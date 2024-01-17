Giriş Tarihi: 17.01.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
23:44
İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin doğumuna sayılı günler kaldı! Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda ayna pozu!
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı. 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'le birlikte ikizlerinin ismini de açıklamıştı. İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptırdı. Bugün ise Yasemin Şefkatli'nin karnı burnunda ayna pozu sosyal medyada ilgi gördü. İşte Yasemin Şefkatli'nin o pozu!