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Haberler Galeri İhanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıkmıştı… Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:45

İhanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıkmıştı… Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım!

Magazin dünyasının gözde çifti Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. 30 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından dedikodulara kulak tıkamıştı. Ünlü çift, yaşanan skandalın ardından birlikte rol alacağı reklam için talep ettikleri ücreti de 10 milyon TL'ye çıkarmıştı. Tüm dedikodulara rağmen evliliklerinde devam kararı veren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, gözünü Kıbrıs'a dikti. Şimdilerde Yavru Vatan'da olan ünlü çift, yatırımlık villa almak için kolları sıvadı. İkili, Girne'de milyonluk bir evi beğendi. İşte tüm detaylar…

İhanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıkmıştı… Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım!

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun ihanet görüntülerini önemsemedi. "Evliliğe devam" dedi. Şimdi de eşiyle yeni yatırım işine girişti. İkili, Girne'de milyonluk bir evi beğendi...

İhanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıkmıştı… Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım!

Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından gündemin en tepesine yerleşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, kim ne derse desin evliliklerini devam ettirme kararı almıştı.

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İhanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıkmıştı… Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım!

Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncu, ihanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıktı.

İhanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıkmıştı… Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım!

Şimdilerde ise Kıbrıs'ta olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, yatırım için kolları sıvadı.

İhanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıkmıştı… Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım!

İstanbul'un yanı sıra Ege'de de bir köy evleri olan ünlü çift, Girne'den villa baktı.

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