Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:45

İhanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıkmıştı… Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım!

Magazin dünyasının gözde çifti Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. 30 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından dedikodulara kulak tıkamıştı. Ünlü çift, yaşanan skandalın ardından birlikte rol alacağı reklam için talep ettikleri ücreti de 10 milyon TL'ye çıkarmıştı. Tüm dedikodulara rağmen evliliklerinde devam kararı veren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, gözünü Kıbrıs'a dikti. Şimdilerde Yavru Vatan'da olan ünlü çift, yatırımlık villa almak için kolları sıvadı. İkili, Girne'de milyonluk bir evi beğendi. İşte tüm detaylar…