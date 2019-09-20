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  • İşte Kaygısızlar’ın Burcu’su Damla Özen ve Eleman’ı Yalçın Avşar… Bu hallerini kimse bilmiyor!

İşte ’ın ’su ve ’ı … Bu hallerini kimse bilmiyor!

Bir dönemin efsane olan dizilerinden biri olan 'ın iki oyuncusu ve 'in yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamıyor. Yalçın Avşar ve Damla Özen'in son halini görenler tanımakta zorluk çekiyor. Gönüllere taht kuran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir zamanların efsane dizisinde Memnun Kaygızsız'ın en büyük oğlu olan 'ı hatırladınız mı? Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaygısızlar 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuğun komik hikayesini anlatıyordu. 40 kişilik nüfusla askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınan Memnun'un en büyük oğlu olan Eleman ise o dönem fenomen olmuştu. Kaygısızlar dizisinin en çok sevilen iki ismi Eleman ve karakterlerini canlandıran Yalçın Avşar ve Damla Özen'in son halini görenler adeta şoke oluyor. Fenomen dizide Eleman'ın, aşık olduğu Burcu karakterini canlandıran Damla Özen'in büyük değişimi görenleri hayrete düşürdü. İşte Kaygısızlar'ın Burcu ve Eleman'ı…

Giriş Tarihi: 20.09.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 14:05
İşte Kaygısızlar’ın Burcu’su Damla Özen ve Eleman’ı Yalçın Avşar… Bu hallerini kimse bilmiyor!

karakteri ile hala hatırlanan başarılı oyuncu şimdi ne yapıyor, son hali nasıl? 'da 'Eleman' rolünü canlandıran Yalçın Avşar. 1994 yılında yayın hayatına başlayıp 4 sezon boyunca izleyiciyi kırıp geçiren ve efsane Türk dizileri arasında kendisine yer bulan Kaygısızlar dizisinin yıldızının son hali şaşırttı. Fenomen dizide Eleman'ın, aşık olduğu karakterini canlandıran 'in büyük değişimi görenleri hayrete düşürdü. İşte Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen ve Eleman'ı Yalçın Avşar…

İşte Kaygısızlar’ın Burcu’su Damla Özen ve Eleman’ı Yalçın Avşar… Bu hallerini kimse bilmiyor!

MANSUR ARK

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İşte Kaygısızlar’ın Burcu’su Damla Özen ve Eleman’ı Yalçın Avşar… Bu hallerini kimse bilmiyor!

MANSUR ARK

İşte Kaygısızlar’ın Burcu’su Damla Özen ve Eleman’ı Yalçın Avşar… Bu hallerini kimse bilmiyor!

MANSUR ARK

İşte Kaygısızlar’ın Burcu’su Damla Özen ve Eleman’ı Yalçın Avşar… Bu hallerini kimse bilmiyor!

MANSUR ARK

İşte Kaygısızlar’ın Burcu’su Damla Özen ve Eleman’ı Yalçın Avşar… Bu hallerini kimse bilmiyor!

GÖKSEL

İşte Kaygısızlar’ın Burcu’su Damla Özen ve Eleman’ı Yalçın Avşar… Bu hallerini kimse bilmiyor!

GÖKSEL

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