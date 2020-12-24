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Kayıp olan 15 yaşındaki Buket'i buldu! Hasan Koyun canlı yayında gözaltına alındı!

'da programında herkesi şoke eden bir olay yaşandı. 1 aydır kayıp olan 15 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Buket Duyar'ı zorla alıkoyan H.K ise stüdyoya gelen ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 21:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 23:28
Kayıp olan 15 yaşındaki Buket'i Esra Erol buldu! Hasan Koyun canlı yayında gözaltına alındı!

'da programında herkesi şoke eden bir olay yaşandı. 1 aydır kayıp olan 15 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Buket Duyar'ı zorla alıkoyan H.K ise stüdyoya gelen ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayıp olan 15 yaşındaki Buket'i Esra Erol buldu! Hasan Koyun canlı yayında gözaltına alındı!

"'da" programında 1 aydır kayıp olan 15 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Buket Duyar'ı zorla alıkoyan H.K ise stüdyoya gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kayıp olan 15 yaşındaki Buket'i Esra Erol buldu! Hasan Koyun canlı yayında gözaltına alındı!

ATV ekranlarında yayınlanan "'da" programında günlerdir Meral Hançer'in 20 Kasım tarihinden beri kayıp olan 15 yaşındaki kızı Buket Duyar aranıyordu.

Kayıp olan 15 yaşındaki Buket'i Esra Erol buldu! Hasan Koyun canlı yayında gözaltına alındı!

15 yaşındaki kızından 1 aydır haber alamayan Meral Hanım " Kızımın başına kötü bir şey gelmiş olabilir. Kendinden yaşça büyük Ş.A, H.K, A.A, M.A, O.N VE D.Y isimli arkadaşları var. Bu kişilerin kötü alışkanlıkları olduğunu öğrendim. Kızımın bu kişiler tarafından saklanıldığını düşünüyorum" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı. İddiaların odağındaki H.K. "'da" programına katılarak hakkında çıkan iddiaları kabul etmedi ve Buket Duyar'ın sadece iki hafta önce evinde bir gece kaldığını ifade etti.


Kayıp olan 15 yaşındaki Buket'i Esra Erol buldu! Hasan Koyun canlı yayında gözaltına alındı!

15 YAŞINDAKİ KAYIP BUKET'İ ESRA EROL BULDU

Buket Duyar dün akşam Denizli İl Emniyet müdürlüğüne bağlı çocuk şube eşliğinde yurda yerleştirildi. 15 yaşındaki Buket Duyar'ın karakolda verdiği ifade ise kan dondurdu. " H.K'nın 1 ay boyunca B.D'yi zorla alıkoyduğu. Hem kendi canıyla hem de ailesinin canıyla tehdit ettiği ve üzeri kilitli bir evde tutarak darp ettiği" ortaya çıktı.

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