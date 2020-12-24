Kayıp olan 15 yaşındaki Buket'i Esra Erol buldu! Hasan Koyun canlı yayında gözaltına alındı!

15 yaşındaki kızından 1 aydır haber alamayan Meral Hanım " Kızımın başına kötü bir şey gelmiş olabilir. Kendinden yaşça büyük Ş.A, H.K, A.A, M.A, O.N VE D.Y isimli arkadaşları var. Bu kişilerin kötü alışkanlıkları olduğunu öğrendim. Kızımın bu kişiler tarafından saklanıldığını düşünüyorum" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı. İddiaların odağındaki H.K. "Esra Erol'da" programına katılarak hakkında çıkan iddiaları kabul etmedi ve Buket Duyar'ın sadece iki hafta önce evinde bir gece kaldığını ifade etti.



