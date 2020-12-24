Kayıp olan 15 yaşındaki Buket'i Esra Erol buldu! Hasan Koyun canlı yayında gözaltına alındı! | Video
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Esra Erol'da programında herkesi şoke eden bir olay yaşandı. 1 aydır kayıp olan 15 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Buket Duyar’ı zorla alıkoyan H.K ise stüdyoya gelen ekipleri tarafından gözaltına alındı.