Giriş Tarihi: 27.04.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 07:10

Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı: Yakında ailecek ekrandayız! İki çocuk annesi Sinem Kobal'ın dönüş projesi ne?

Sinem Kobal ekranlara mı dönüyor? Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de ise küçük kızları Leyla dünyaya gelmişti. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarıyla birlikte sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyorlar. Kuaföründen çıkarken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Müjdeleri ardı ardına veren Kenan İmirzalıoğlu "Yakında ailecek ekrandayız" dedi. İki çocuk annesi Sinem Kobal'ın ekranları çok özlediğini dile getiren Kenan İmirzalıoğlu yeni projelerinden bahsetti.