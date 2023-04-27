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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı: Yakında ailecek ekrandayız! İki çocuk annesi Sinem Kobal'ın dönüş projesi ne?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 07:10

Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı: Yakında ailecek ekrandayız! İki çocuk annesi Sinem Kobal'ın dönüş projesi ne?

Sinem Kobal ekranlara mı dönüyor? Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de ise küçük kızları Leyla dünyaya gelmişti. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarıyla birlikte sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyorlar. Kuaföründen çıkarken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Müjdeleri ardı ardına veren Kenan İmirzalıoğlu "Yakında ailecek ekrandayız" dedi. İki çocuk annesi Sinem Kobal'ın ekranları çok özlediğini dile getiren Kenan İmirzalıoğlu yeni projelerinden bahsetti.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı: Yakında ailecek ekrandayız! İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın dönüş projesi ne?

Kim Milyoner Olmak İster?'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren oyuncu "Bayram güzel geçti. Bu bayram büyüklerimizle değil küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı: Yakında ailecek ekrandayız! İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın dönüş projesi ne?

İmirzalıoğlu yaşanılan deprem felaketine de değinerek "Bu sene her şey çok tatsız geçiyor. Bu seneki bayramları önceki yıllarla karşılaştırmamak lazım. Bölgede yaşayan insanlara elimizin uzandığı ve gücümüzün yettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Keyifle anacağımız bayramlar görürüz umarım" diyerek duygularını dile getirdi.

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Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı: Yakında ailecek ekrandayız! İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın dönüş projesi ne?

Yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahseden İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı: Yakında ailecek ekrandayız! İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın dönüş projesi ne?

Ünlü oyuncu, eşi Sinem Kobal'ın ekranlardan uzak kalması ile ilgili gelen soruları da yanıtsız bırakmadı ve müjdeyi verdi.

Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı: Yakında ailecek ekrandayız! İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın dönüş projesi ne?

Sinem Kobal ekranlara mı dönüyor? İki çocuğunun annesi Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan Kenan İmirzalıoğlu, müjdeleri ardı ardına verdi ve eşi Sinem Kobal'ın ekranları çok özlediğini dile getirirken "Yakında ailecek ekrandayız" dedi.

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