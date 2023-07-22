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Haberler Galeri "Kim der ki 3 çocuk annesi" Bergüzar Korel'in bikinili pozu yaktı geçti! Plaj pozuna fit hali damga vurdu!
Giriş Tarihi: 22.07.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 07:13

"Kim der ki 3 çocuk annesi" Bergüzar Korel'in bikinili pozu yaktı geçti! Plaj pozuna fit hali damga vurdu!

Tatil sezonunu geçtiğiiz günlerde açan Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi. 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı... 'Binbir Gece' dizisinde başlayan rol arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin, şimdilerde 5 kişilik mutlu bir ailesi var. Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel son olarak tatil sezonunu nihayet açtıklarını paylaşımı ile duyurmuştu. Yeni projeleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel toplantılardan fırsat bulunca kendini tatile atmıştı. Bergüzar Korel'in bikinili pozu takipçilerin beğenisini topladı. Güzel oyuncunun plaj pozuna fit hali damga vurdu!

Kim der ki 3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in bikinili pozu yaktı geçti! Plaj pozuna fit hali damga vurdu!

Güzel oyuncu Bergüzar Korel'den yeni tatil karesi geldi! Güzel oyuncu verdiği kilolar sonrası adeta eridi... Bergüzar Korel'in son hali düşman çatlattı...

Kim der ki 3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in bikinili pozu yaktı geçti! Plaj pozuna fit hali damga vurdu!

13 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bu mutlu evliliğinden üç de çocuğu var.

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Kim der ki 3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in bikinili pozu yaktı geçti! Plaj pozuna fit hali damga vurdu!

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

Kim der ki 3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in bikinili pozu yaktı geçti! Plaj pozuna fit hali damga vurdu!

Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel son olarak tatil sezonunu nihayet açtıklarını paylaşımı ile duyurmuştu.

Kim der ki 3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in bikinili pozu yaktı geçti! Plaj pozuna fit hali damga vurdu!

Yeni projeleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel toplantılardan fırsat bulunca kendini tatile attı.

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