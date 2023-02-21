Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:41

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten de depreme Hatay'da yakalandı! Arda Ayten evinin son halini paylaştı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin yıktığı şehirlerden biri olan Hatay'da yaşayan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Arda Ayten'den haber var. Asrın felaketine Hatay'daki evinde yakalanan 2019 yılında katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten evinin son halini paylaştı. Komşuların yardımıyla kurtulan 'Milyoner' Arda Ayten günler sonra evine girerek son halini paylaştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten'in dikkat çeken paylaşımı...