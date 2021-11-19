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Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster’de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!
Giriş Tarihi: 19.11.2021 23:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 23:19

Kim Milyoner Olmak İster’de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Bugün yayınlanan bölüme Yunus Enç, damga vurdu. Harvar Üniversitesi'nde okuyan yarışmacı öyle bir soruda elendi ki herkesi şok etti. İşte ayrıntılar!

‘Kim Milyoner Olmak İster’de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

Yarışmaya katılan Yunus Enç adlı yarışmacı, Harvard Üniversitesi'nde okuduğunu belirtti.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

Yarışmacı üçüncü soruda karşısına çıkan, 'Elvis Presley dinlediğiniz şarkıyı hangi iki dilde söylemektedir?' sorusuna cevap verdi.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

Yarışmacı bu soruda telefonla joker hakkını kullandı.

'Kim Milyoner Olmak İster'de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi! | Video

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