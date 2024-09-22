Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster?’de Oktay Kaynarca’yı kahkahaya boğan yarışmacı! Milyoner’de yanlış cevap sonrası…
Giriş Tarihi: 22.09.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 22:18

Kim Milyoner Olmak İster?’de Oktay Kaynarca’yı kahkahaya boğan yarışmacı! Milyoner’de yanlış cevap sonrası…

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmacıların performansı ilgi çekti. Yarışmaya katılan Arda Yazıcı isimli yarışmacı, verdiği yanlış cevap sonrası stüdyodakiler dahil ünlü sunucu Oktay Kaynarca'yı da kahkahaya boğdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğan o yarışmacı!

Kim Milyoner Olmak İster?’de Oktay Kaynarca’yı kahkahaya boğan yarışmacı! Milyoner’de yanlış cevap sonrası…

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster?’de Oktay Kaynarca’yı kahkahaya boğan yarışmacı! Milyoner’de yanlış cevap sonrası…

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster?'de Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğan yarışmacı! Milyoner'de yanlış cevap sonrası…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim Milyoner Olmak İster?’de Oktay Kaynarca’yı kahkahaya boğan yarışmacı! Milyoner’de yanlış cevap sonrası…

İLK BARAJI KOLAYLIKLA GEÇTİ

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği'nde okuyan Arda Yazıcı isimli yarışmacı ilk baraj sorularını başarıyla geçti.

Kim Milyoner Olmak İster?’de Oktay Kaynarca’yı kahkahaya boğan yarışmacı! Milyoner’de yanlış cevap sonrası…

VERDİĞİ CEVAPLA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ancak yarışmacı bir sonraki soruya verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster?'de Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğan yarışmacı! Milyoner'de yanlış cevap sonrası…

Kim Milyoner Olmak İster?’de Oktay Kaynarca’yı kahkahaya boğan yarışmacı! Milyoner’de yanlış cevap sonrası…

Yarışmacının karşısına, "Kedi uzanamadığı ciğere şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" sorusu çıktı.

SON DAKİKA