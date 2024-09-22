Kim Milyoner Olmak İster?’de Oktay Kaynarca’yı kahkahaya boğan yarışmacı! Milyoner’de yanlış cevap sonrası…
ATV’nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacıların performansı ilgi çekti. Yarışmaya katılan Arda Yazıcı isimli yarışmacı, verdiği yanlış cevap sonrası stüdyodakiler dahil ünlü sunucu Oktay Kaynarca’yı da kahkahaya boğdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’de Oktay Kaynarca’yı kahkahaya boğan o yarışmacı!
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