Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
08:17
Kıvanç Tatlıtuğ altın saçlı oğlu Kurt Efe’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Babalar Günü'ne özel paylaşımına beğeni yağdı
Türk televizyon ve sinemasının en gözde isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Gözde çift mutlu evliliklerini 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Son olarak Tatlıtuğ, bu yıl 16 Haziran tarihinde kutlanacak Babalar Günü'ne özel iki yaşındaki oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı. Tam bir deniz tutkunu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un, Instagram gönderisine düştüğü not dikkat çekti.