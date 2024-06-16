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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ altın saçlı oğlu Kurt Efe’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Babalar Günü'ne özel paylaşımına beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 08:17

Kıvanç Tatlıtuğ altın saçlı oğlu Kurt Efe’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Babalar Günü'ne özel paylaşımına beğeni yağdı

Türk televizyon ve sinemasının en gözde isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Gözde çift mutlu evliliklerini 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Son olarak Tatlıtuğ, bu yıl 16 Haziran tarihinde kutlanacak Babalar Günü'ne özel iki yaşındaki oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı. Tam bir deniz tutkunu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un, Instagram gönderisine düştüğü not dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ altın saçlı oğlu Kurt Efe’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Babalar Günü’ne özel paylaşımına beğeni yağdı

2016 yılında Paris'te evlenen ve mutlu evliliklerini 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandıran Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ günümüzün en gözde çiftlerinden biri.

Kıvanç Tatlıtuğ altın saçlı oğlu Kurt Efe’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Babalar Günü’ne özel paylaşımına beğeni yağdı

SIR GİBİ SAKLIYORLARDI

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı ve Kurt Efe'yi de sosyal medyadan ve magazinden uzak tutmak isteyen Talıtuğ çifti oğullarının yüzünü sır gibi saklıyor. Çiftin çocuklarının yüzünü ise sevenleri merak ediyordu.

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Kıvanç Tatlıtuğ altın saçlı oğlu Kurt Efe’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Babalar Günü’ne özel paylaşımına beğeni yağdı

İLK KEZ PAYLAŞTI

Sarı saçlarıyla merak edilen Kurt Efe'yi ilk kez babası sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu, 4,6 milyon takipçinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Papalina" mesajını yazdı ve nazar boncuğu emojisi ekledi.

Kıvanç Tatlıtuğ altın saçlı oğlu Kurt Efe’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Babalar Günü’ne özel paylaşımına beğeni yağdı

Oğlu Kurt Efe ile olan fotoğrafını 4,6 milyon takipçinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafın altına "Papalina" mesajını yazdı ve nazar boncuğu emojisi ekledi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Rıza Kocaoğlu, Sedef Avcı, Cihangir Ceyhan, Hilal Saral, Berk Erçer, Kıvanç Kasabalı ve Caner Erdeniz gibi birçok ünlü isim, Tatlıtuğ'un yaklaşık 250 bin beğeni alan paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ altın saçlı oğlu Kurt Efe’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Babalar Günü’ne özel paylaşımına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, abisi Cem Tatlıtuğ ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Sosyla medya hesabında 4.6 milyon takipçisi olan oyuncunun abisi ile yaptığı paylaşım benzerlikleri konusunda hayrete düşürdü.

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