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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ yeni dövmesini paylaştı! Bu kez eline baykuş çizdirdi
Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 11:40

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dövmesini paylaştı! Bu kez eline baykuş çizdirdi

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, hem örnek aile yaşantısı ile hem de başarılarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı Aile dizisi geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ, tatile çıktı. Vücudunda birçok dövme bulunan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, çizimlere yenisini ekledi. Tatlıtuğ, bu sefer Baykuş dövmesi yaptırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dövmesini paylaştı! Bu kez eline baykuş çizdirdi

Aşkı Memnu, Kuzey Güney ve son olarak final yapan Aile dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu KIvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dövmesini paylaştı! Bu kez eline baykuş çizdirdi

Sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ yeni dövmesini paylaştı! Bu kez eline baykuş çizdirdi

Geçtiğimiz hafta final yapan Aile dizisinde Aslan Soykan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, tatile çıkar çıkmaz dövmeciye gitti.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dövmesini paylaştı! Bu kez eline baykuş çizdirdi

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesine verdiği önemle de sıkça konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dövmesini paylaştı! Bu kez eline baykuş çizdirdi

Daha önce Başak Dizer'le evlilik tarihi "19.02.2016" ve Paris'te evlendikleri The Arc de Triomphe görselini dövme yaptıran Tatlıtuğ, hem oğlu Kurt Efe'nin hem de eşi Başak Dizer'in doğum tarihini de koluna kazıtmıştı.

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