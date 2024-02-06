Kıvanç Tatlıtuğ yeni dövmesini paylaştı! Bu kez eline baykuş çizdirdi

Daha önce Başak Dizer'le evlilik tarihi "19.02.2016" ve Paris'te evlendikleri The Arc de Triomphe görselini dövme yaptıran Tatlıtuğ, hem oğlu Kurt Efe'nin hem de eşi Başak Dizer'in doğum tarihini de koluna kazıtmıştı.