Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
11:40
Kıvanç Tatlıtuğ yeni dövmesini paylaştı! Bu kez eline baykuş çizdirdi
Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, hem örnek aile yaşantısı ile hem de başarılarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı Aile dizisi geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ, tatile çıktı. Vücudunda birçok dövme bulunan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, çizimlere yenisini ekledi. Tatlıtuğ, bu sefer Baykuş dövmesi yaptırdı.