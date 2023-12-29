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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'a en çok babalık yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'ın altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ördek sevdiği anlar kalpleri ısıttı!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 10:56

Kıvanç Tatlıtuğ'a en çok babalık yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'ın altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ördek sevdiği anlar kalpleri ısıttı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile ortaya çıkan son videosuna sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ortaya çıkan her anı büyük ilgi görüyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin ördek sevdikleri video hayran bıraktı. Kurt Efe'nin sevimli hallerine "Maşallah" yorumları yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ’a en çok babalık yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’ın altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ördek sevdiği anlar kalpleri ısıttı!

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı...

Kıvanç Tatlıtuğ’a en çok babalık yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’ın altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ördek sevdiği anlar kalpleri ısıttı!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ’a en çok babalık yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’ın altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ördek sevdiği anlar kalpleri ısıttı!

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un son olarak oğlu Kurt Efe ile eğlenceli halleri beğeni topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’a en çok babalık yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’ın altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ördek sevdiği anlar kalpleri ısıttı!

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’a en çok babalık yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’ın altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ördek sevdiği anlar kalpleri ısıttı!

Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ortaya çıkan her anı büyük ilgi görüyor.

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