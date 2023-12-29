Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:48
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
10:56
Kıvanç Tatlıtuğ'a en çok babalık yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'ın altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ördek sevdiği anlar kalpleri ısıttı!
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile ortaya çıkan son videosuna sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ortaya çıkan her anı büyük ilgi görüyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin ördek sevdikleri video hayran bıraktı. Kurt Efe'nin sevimli hallerine "Maşallah" yorumları yağdı.