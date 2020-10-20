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Haberler Galeri Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı! Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...

dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı! Tatile doymayan sosyal medyayı salladı...

Şarkıcı 'tan boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan bu yaz yeni bir aşka yelken açmıştı. Hayranı olan ile aşk orucunu bozan Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü. Burak Dayı'dan ayrılan Merve Boluğur iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Tatiline Çeşme'de devam eden Merve Boluğur'dan yaza veda pozu geldi. paylaşımı ile sosyal medyada ilgi odağı olurken "Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz" notu dikkat çekti. İşte ...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 13:23
Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı! Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...

Şarkıcı 'tan boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan bu yaz yeni bir aşka yelken açmıştı. Hayranı olan ile aşk orucunu bozan Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü.

Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı! Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...

'dan ayrılan iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı! Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...

Tatiline Çeşme'de devam eden 'dan yaza veda pozu geldi.

Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı! Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...

İşte 'un dekolteli ...

Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı! Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...

dekolteli paylaşımı ile sosyal medyada ilgi odağı olurken "Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz" notu dikkat çekti.

Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı! Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...

Boluğur, bu karesini ise, "Sakinlik" notuyla hesabından takipçileriyle paylaştı.

Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı! Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...

Ünlü oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

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