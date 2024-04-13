Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
08:51
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan çok konuşulacak iddia: Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu var!
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen ve Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınan Duygu Nebioğlu'nun bir türlü babası Metin Akpınar ile arası düzelmedi. Duygu Nebioğlu, önceki gün babasının, fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini söyleyip çarpıcı iddialarda bulundu. Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, "1980'li yıllarda neler yaşandı? O dönemin sanatçıları, gazetecileri konuşsun" dedi.