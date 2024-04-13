Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan çok konuşulacak iddia: Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu var!

Akpınar'ın sahip çıkmadığı, annesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılan, daha sonra Nebioğlu ailesi tarafından evlatlık alınan Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın babası olduğunu mahkeme kararıyla kanıtlamış, yaşadıklarını da büyük bir açıklıkla anlatmıştı. Süreç sonrası baba ile kızın arası düzelmezken, Duygu Nebioğlu geçtiğimiz günlerde Metin Akpınar'ın, fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini iddia etti. Nebioğlu, önceki gün ise yeni bir paylaşım daha yaparak yine gündeme oturdu.