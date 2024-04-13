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Haberler Galeri Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan çok konuşulacak iddia: Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu var!
Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 08:51

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan çok konuşulacak iddia: Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu var!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen ve Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınan Duygu Nebioğlu'nun bir türlü babası Metin Akpınar ile arası düzelmedi. Duygu Nebioğlu, önceki gün babasının, fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini söyleyip çarpıcı iddialarda bulundu. Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, "1980'li yıllarda neler yaşandı? O dönemin sanatçıları, gazetecileri konuşsun" dedi.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan çok konuşulacak iddia: Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu var!

Geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan çok konuşulacak iddia: Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu var!

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden iki kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanmıştı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan çok konuşulacak iddia: Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu var!

Akpınar'ın sahip çıkmadığı, annesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılan, daha sonra Nebioğlu ailesi tarafından evlatlık alınan Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın babası olduğunu mahkeme kararıyla kanıtlamış, yaşadıklarını da büyük bir açıklıkla anlatmıştı. Süreç sonrası baba ile kızın arası düzelmezken, Duygu Nebioğlu geçtiğimiz günlerde Metin Akpınar'ın, fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini iddia etti. Nebioğlu, önceki gün ise yeni bir paylaşım daha yaparak yine gündeme oturdu.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan çok konuşulacak iddia: Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu var!

ÇİLEDEN ÇIKTI

Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini duyunca adeta çileden çıktı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan çok konuşulacak iddia: Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu var!

GAZETECİLERE ÇAĞRI YAPTI
Paylaşımında doğduğu yıllarda görev yapan gazetecilere çağrıda bulunan Nebioğlu, kendisi gibi gayrimeşru pek çok ünlü çocuğunun olduğunu, yurtlara verildiğini, hatta yurt dışına gönderildiğini iddia etti. 20 yıldır bu konu hakkında araştırma yaptığını belirten Nebioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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