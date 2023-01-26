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Haberler Galeri Mutluluk pozu geldi! Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar evlendiklerini böyle ilan ettiler!
Giriş Tarihi: 26.01.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 13:11

Mutluluk pozu geldi! Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar evlendiklerini böyle ilan ettiler!

Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'ın evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Feyza Aktan ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü 15 aylık evliliği 2019 yılında sona eren Özcan Deniz, biten evliliğinin ardından gönlünü modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, annesinin istememesine rağmen sevgilisiyle gizlice evlendi. Samar Dadgar haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli bir pozunu paylaştı. Çiftin balayı için Dubai'yi tercih ettiği öğrenildi. İşte yeni evli çiftin mutluluk pozları ve tüm detaylar…

Mutluluk pozu geldi! Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar evlendiklerini böyle ilan ettiler!

Feyza Aktan ile olaylı biten evliliğinin ardından Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Samar Dadgar, dev tektaşıyla geçtiğimiz günlerde adeta düşman çatlatmıştı. İlişkinin, Özcan Deniz'in annesi tarafından onaylanmadığı konuşuluyordu. Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Samar Dadgar gizlice evlendi. Samar Dadgar haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli bir pozunu paylaştı. İşte ünlü çift evlendiklerini sosyal medyadan böyle duyurdu...

Mutluluk pozu geldi! Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar evlendiklerini böyle ilan ettiler!

Özcan Deniz bir süredir kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile aşk yaşıyordu. Deniz, annesinin istememesine rağmen sevgilisiyle gizlice evlendi.

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Mutluluk pozu geldi! Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar evlendiklerini böyle ilan ettiler!

Özcan Deniz kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle gizlice evlendi!

Mutluluk pozu geldi! Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar evlendiklerini böyle ilan ettiler!

20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ikili, sessiz sedasız dünyaevine girdi. Çiftin balayı için Dubai'yi tercih ettiği öğrenildi.

Mutluluk pozu geldi! Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar evlendiklerini böyle ilan ettiler!

"SENİ SEÇİYORUM"

Samar Dadgar haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli bir pozunu paylaştı. Dadgar, paylaşımına şu notu ekledi:

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