Nihat Doğan’ın düğünündeki skandal görüntüler tepki çekmişti! O maganda yakalandı

Şarkıcı Nihat Doğan'ın düğününde silahlı maganda skandalı çok konuşulmuştu. Üç aylık hamile olduğu iddia edilen Arzu adındaki genç hayranıyla nikah masasına oturan Nihat Doğan'ın düğününden görüntüler ortaya çıkmıştı. Eğlenen kalabalığın ortasında silahını çeken bir kişinin kalabalığa aldırış etmeden defalarca ateş ettiği görüntülere eleştiri yağdı. Damat Nihat Doğan'ın ise silah seslerini umursamadan halay çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Skandal görüntülere imza atan kişi İstanbul Jandarma Komutanlığınca yakalandı. Gözaltına alınan Serkan Ç. işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.