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Haberler Galeri Nihat Doğan’ın düğünündeki skandal görüntüler tepki çekmişti! O maganda yakalandı
Giriş Tarihi: 11.08.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 14:53

Nihat Doğan’ın düğünündeki skandal görüntüler tepki çekmişti! O maganda yakalandı

Şarkıcı Nihat Doğan'ın düğününde silahlı maganda skandalı çok konuşulmuştu. Üç aylık hamile olduğu iddia edilen Arzu adındaki genç hayranıyla nikah masasına oturan Nihat Doğan'ın düğününden görüntüler ortaya çıkmıştı. Eğlenen kalabalığın ortasında silahını çeken bir kişinin kalabalığa aldırış etmeden defalarca ateş ettiği görüntülere eleştiri yağdı. Damat Nihat Doğan'ın ise silah seslerini umursamadan halay çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Skandal görüntülere imza atan kişi İstanbul Jandarma Komutanlığınca yakalandı. Gözaltına alınan Serkan Ç. işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Nihat Doğan’ın düğünündeki skandal görüntüler tepki çekmişti! O maganda yakalandı

Hayranı ile evlenen Türkücü Nihat Doğan'ın düğünün de havaya ateş ederek skandal görüntülere imza atan kişi İstanbul Jandarma Komutanlığınca yakalandı. Gözaltına alınan Serkan Ç. işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Nihat Doğan’ın düğünündeki skandal görüntüler tepki çekmişti! O maganda yakalandı

Türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi. Ani evlilik kararı magazin dünyasına bomba gibi düştü. İranlı hayranı ile "iyi günde, kötü günde evet" diyen Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği belirtilen görüntüler oldukça tepki toplamıştı.

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Nihat Doğan’ın düğünündeki skandal görüntüler tepki çekmişti! O maganda yakalandı

3 aylık hamile İranlı hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününde havaya ateş edildi | Video

Nihat Doğan’ın düğünündeki skandal görüntüler tepki çekmişti! O maganda yakalandı

Ortaya çıkan görüntülerde düğünde Nihat Doğan, sevdikleriyle halay çekerken, o esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.

Nihat Doğan’ın düğünündeki skandal görüntüler tepki çekmişti! O maganda yakalandı

Havaya ateş edildiği esnada halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

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