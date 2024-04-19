Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi

KALP PİLİ TAKILACAK

Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço'ya, Ankara'da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm" şeklinde paylaşım yaptı.