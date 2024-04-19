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Haberler Galeri Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:27

Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu Eskişehir'de tedavi altına alınan Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi. Ünlü oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'de evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullanıldı. Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço'ya, Ankara'da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte Nuri Alço'nun son sağlık durumu

Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi

Ünlü oyuncu Nuri Alço, bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Eskişehir'e gitti. Ancak Nuri Alço, Alço evinde fenalaşınca eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü.

Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi

6 Nisan'da evinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın talimatları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Alço'nun tedavisi, Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etti.

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Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatan Nuri Alço, dün akşam saatlerinde ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi

KALP PİLİ TAKILACAK

Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço'ya, Ankara'da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm" şeklinde paylaşım yaptı.

Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi
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