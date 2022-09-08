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Haberler Galeri Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in gelinliği dalga konusu olmuştu! "Yapılan yorumlar beni üzüyor!"
Giriş Tarihi: 08.09.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 10:44

Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in gelinliği dalga konusu olmuştu! "Yapılan yorumlar beni üzüyor!"

Bir süredir doludizgin aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta Sarıyer'de düzenledikleri görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuştu. Demet Özdemir'in tercih ettiği üç gelinlik ise sosyal medyaya damga vurmuş, çok sayıda eleştiri almıştı. Bir dergiye samimi itiraflarda bulunan Özdemir, sosyal medyada gelen yorumlar hakkında, "yapılan yorumlar beni üzüyor" itirafıyla dikkat çekti. İşte Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in aşk ve yorumlar hakkındaki o açıklamaları...

Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir’in gelinliği dalga konusu olmuştu! Yapılan yorumlar beni üzüyor!

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikteliğini geçen haftalarda nikâh masasına taşıyan oyuncu Demet Özdemir, bir dergiye verdiği röportajda aşk hakkında konuştu. Özdemir, üzülmekten korktuğu için aşkını gizleyenlere şunları söyledi:

Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir’in gelinliği dalga konusu olmuştu! Yapılan yorumlar beni üzüyor!

"Üzülmekten veya kırılmaktan korktuğunuz için duygularınızı saklamayın. Paylaşmadan içinize gömdüğünüz aşkın hiçbir kıymeti yok. Öyle dünyayı kurtaramazsınız, benden söylemesi."

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Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir’in gelinliği dalga konusu olmuştu! Yapılan yorumlar beni üzüyor!

Aşkın da artık 'tüketilebilen bir ürüne dönüştüğünü' söyleyen Özdemir, şöyle dedi:

Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir’in gelinliği dalga konusu olmuştu! Yapılan yorumlar beni üzüyor!

"Tüketim adı altında bahsettiğimiz hiçbir şey, içinde aşkı ve sevgiyi barındırmıyor. Olsa olsa beğeni, etkilenme veya vakit geçirmek olabilir. Galiba merakımız kalmadı. Yitip gitti. Her şey elimizin altında, anında ulaşılabilir durumda.

Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir’in gelinliği dalga konusu olmuştu! Yapılan yorumlar beni üzüyor!

Bir de yara almaktan korkanlar kulübü var tabii. Üyelerine geçmiş olsun. Üstüne üstlük yetersizlik hissi de eklenince, yaşanan şey aşkın yanına yaklaşamadan basıp gidiyor."

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