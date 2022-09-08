Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in gelinliği dalga konusu olmuştu! "Yapılan yorumlar beni üzüyor!"

Giriş Tarihi: 08.09.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 10:44

Bir süredir doludizgin aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta Sarıyer'de düzenledikleri görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuştu. Demet Özdemir'in tercih ettiği üç gelinlik ise sosyal medyaya damga vurmuş, çok sayıda eleştiri almıştı. Bir dergiye samimi itiraflarda bulunan Özdemir, sosyal medyada gelen yorumlar hakkında, "yapılan yorumlar beni üzüyor" itirafıyla dikkat çekti. İşte Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in aşk ve yorumlar hakkındaki o açıklamaları...