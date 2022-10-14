Olay yaratan iddia! Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz Samar Dadgar için "Bu diğerinden beter" demişti...

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2018'de nikah masasına oturan ve 2019'da olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, aradığı aşkı Samar Dadgar'da bulmuştu. Yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, bu kez Özcan Deniz ve sevgilisi hakkında iddia ortaya attı. Serengil yaptığı açıklamada, Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın yalan söyleyerek anne ve ablayı evden attırdığını ve evde adeta terör estirdiğini söyledi.