Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Olay yaratan iddia! Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz Samar Dadgar için "Bu diğerinden beter" demişti...
Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 10:00

Olay yaratan iddia! Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz Samar Dadgar için "Bu diğerinden beter" demişti...

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin mutlulukları kısa sürmüş ve 15 aylık evliliğin ardından boşanmışlardı. Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık olmuşlardı. Aralarında soğuk rüzgarlar esen eski çift Özcan Deniz ile Feyza Aktan son olarak şarkıcının yaşadığı yeni aşk ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları ile karşı karşıya gelmişti. Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Serengil'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İddiaya göre genç sevgili Deniz'in ailesine terör estiriyor.

Olay yaratan iddia! Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz Samar Dadgar için Bu diğerinden beter demişti...

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2018'de nikah masasına oturan ve 2019'da olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, aradığı aşkı Samar Dadgar'da bulmuştu. Yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, bu kez Özcan Deniz ve sevgilisi hakkında iddia ortaya attı. Serengil yaptığı açıklamada, Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın yalan söyleyerek anne ve ablayı evden attırdığını ve evde adeta terör estirdiğini söyledi.

Olay yaratan iddia! Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz Samar Dadgar için Bu diğerinden beter demişti...

'Söylemezsem Olmaz' programında, Özcan Deniz'in, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile Feyza Aktan'la evli olduğu dönemde görüşmeye başladığı iddia edilmişti. Programın yorumcularından Seren Serengil, ünlü şarkıcının, Feyza Aktan ile evliliği süresince Dadgar'la görüşmeye devam ettiğini belirtmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Olay yaratan iddia! Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz Samar Dadgar için Bu diğerinden beter demişti...

"BOŞANMADAN EVE GETİRİYOR"
Son olarak Deniz'in sevgilisi hakkında Seren Serengil'den yeni bir iddia ortaya atıldı. Seren Serengil "Yer yerinden oynayacak. Boşanma esnasında Özcan evinde annesiyle yaşıyor, ablası da aynı evde.

Olay yaratan iddia! Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz Samar Dadgar için Bu diğerinden beter demişti...

Fakat o süreçte Özcan kızı eve getiriyor. Boşanmadan daha... Anne ve abla bunu gizliyor. Kadın sabah yatak odasından yardımcıya mesaj atıyor, buraya gel şunu yap bunu yap.

Olay yaratan iddia! Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz Samar Dadgar için Bu diğerinden beter demişti...

Ben bu mesajları okudum. Kadın da Özcan'ın ablasına gidip patlıyor" iddiasında bulundu. Seren Serengil konuşmasının devamında "Özcan'ın ablasına tehditlerde bulunuyor" dedi.

SON DAKİKA