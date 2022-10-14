Olay yaratan iddia! Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz Samar Dadgar için "Bu diğerinden beter" demişti...

Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:56
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
10:00
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin mutlulukları kısa sürmüş ve 15 aylık evliliğin ardından boşanmışlardı. Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık olmuşlardı. Aralarında soğuk rüzgarlar esen eski çift Özcan Deniz ile Feyza Aktan son olarak şarkıcının yaşadığı yeni aşk ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları ile karşı karşıya gelmişti. Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Serengil'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İddiaya göre genç sevgili Deniz'in ailesine terör estiriyor.