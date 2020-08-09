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Haberler Galeri Oyuncu Afra Saraçoğlu dans videosuyla yürek hoplattı! Afra Saraçoğlu K-Pop dansı performansı ile sosyal medyayı salladı!

Oyuncu dans videosuyla yürek hoplattı! Afra Saraçoğlu ile sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu '10 parmağında 10 marifet var' dedirtti! Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de oldukça dikkat çeken genç oyuncu Afra Saraçoğlu hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Dansa olan yatkınlığını gözler önüne seren Afra Saraçoğlu ile izleyenleri hayran bıraktı. Afra Saraçoğlu "Kısa sürede böyle bir şey çıktı ortaya" notuyla paylaştığı ile ilgi odağı oldu. İşte performansı...

Giriş Tarihi: 09.08.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 10:43
Oyuncu Afra Saraçoğlu dans videosuyla yürek hoplattı! Afra Saraçoğlu K-Pop dansı performansı ile sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu '10 parmağında 10 marifet var' dedirtti! Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de oldukça dikkat çeken genç oyuncu Afra Saraçoğlu hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu dans videosuyla yürek hoplattı! Afra Saraçoğlu K-Pop dansı performansı ile sosyal medyayı salladı!

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 1 yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşayan , Güney Kore popu olarak bilinen ve dünyada ciddi bir hayran kitlesine sahip olan müziği eşliğinde yeteneğini konuşturdu.

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Oyuncu Afra Saraçoğlu dans videosuyla yürek hoplattı! Afra Saraçoğlu K-Pop dansı performansı ile sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu, sergilediği figürlere son derece hakim olduğu görülürken dans öğretmeniyle birlikte izleyenleri büyüledi.

Oyuncu Afra Saraçoğlu dans videosuyla yürek hoplattı! Afra Saraçoğlu K-Pop dansı performansı ile sosyal medyayı salladı!

Dansa olan yatkınlığını gözler önüne seren ile izleyenleri hayran bıraktı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu dans videosuyla yürek hoplattı! Afra Saraçoğlu K-Pop dansı performansı ile sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu, dans şovunu Instagram hesabından, "Dans etmeye bayılıyorum. 'u da yeni keşfettim ve gerçekten çok sevdim. Hocama koşa koşa 'hadi bana hemen K-Pop öğret dedim' ve kısa sürede böyle bir şey çıktı ortaya. Eğlen" notuyla paylaştı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu dans videosuyla yürek hoplattı! Afra Saraçoğlu K-Pop dansı performansı ile sosyal medyayı salladı!

İşte 'nun ...

Afra Saracoğlu, yaptığı K-Pop dansıyla izleyenleri hayran bıraktı! | Video

Oyuncu Afra Saraçoğlu dans videosuyla yürek hoplattı! Afra Saraçoğlu K-Pop dansı performansı ile sosyal medyayı salladı!

Adra Saraçoğlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyaın en çok konuşulanlarından oldu.

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