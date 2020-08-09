Oyuncu Afra Saraçoğlu dans videosuyla yürek hoplattı! Afra Saraçoğlu K-Pop dansı performansı ile sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu, dans şovunu Instagram hesabından, "Dans etmeye bayılıyorum. K-Pop'u da yeni keşfettim ve gerçekten çok sevdim. Hocama koşa koşa 'hadi bana hemen K-Pop öğret dedim' ve kısa sürede böyle bir şey çıktı ortaya. Eğlen" notuyla paylaştı.