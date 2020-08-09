Oyuncu Afra Saraçoğlu dans videosuyla yürek hoplattı! Afra Saraçoğlu K-Pop dansı performansı ile sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu '10 parmağında 10 marifet var' dedirtti! Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de oldukça dikkat çeken genç oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Dansa olan yatkınlığını gözler önüne seren Afra Saraçoğlu K-Pop dansı ile izleyenleri hayran bıraktı. Afra Saraçoğlu "Kısa sürede böyle bir şey çıktı ortaya" notuyla paylaştığı dans videosu ile ilgi odağı oldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun K-Pop dansı performansı...
Giriş Tarihi: 09.08.2020
10:37
Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
10:43
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ