Afra Saracoğlu, yaptığı K-Pop dansıyla izleyenleri hayran bıraktı! | Video
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Afra Saraçoğlu, Güney Kore popu olarak bilinen ve dünyada çok sevilen K-Pop müziğinde yaptığı dans ile sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun dans öğretmeniyle birlikte paylaştığı videoda sergilediği dans figürleri adeta büyüledi.