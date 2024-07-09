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Haberler Galeri Oyuncu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan şarkıcı Nez'den ihanet itirafı geldi! “Sonradan ikimize de kızdım…”
Giriş Tarihi: 09.07.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 08:06

Oyuncu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan şarkıcı Nez'den ihanet itirafı geldi! “Sonradan ikimize de kızdım…”

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolar sonrası bambaşka biri olmuştu. Rüştü Onur Atilla'nın görüntüsünün yanı sıra özel hayatı da büyük bir değişikliğe uğradı. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti. Boşanmadan günler sonra ise şarkıcı Nez ile birlikteliğini ilan eden ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkesi şaşırttı. Sosyal medyada yuva yıkan kadın eleştirilerinin hedefi olan Nez'den ihanet itirafı geldi! İşte başından 3 evlilik geçen şarkıcı Nez'in dikkat çeken sözleri...

Oyuncu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan şarkıcı Nez’den ihanet itirafı geldi! “Sonradan ikimize de kızdım…”

'YUVA YIKAN KADIN' İLAN EDİLMİŞTİ!

Oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliğinin bitmesinin üzerinden henüz 1 ay bile geçmemişti ki aşıklar ortaya çıkmıştı. Şarkıcı Nez ile Onur Atilla'nın aşklarını ilan ettikleri paylaşımlar sosyal medyayı sallamıştı...

Oyuncu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan şarkıcı Nez’den ihanet itirafı geldi! “Sonradan ikimize de kızdım…”

Sosyal medyada yuva yıkan kadın eleştirilerinin hedefi olan Nez'den ihanet itirafı geldi!

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Oyuncu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan şarkıcı Nez’den ihanet itirafı geldi! “Sonradan ikimize de kızdım…”

Nez, Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu. Nez, yıllar önce nasıl aldatıldığını anlattı...

Oyuncu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan şarkıcı Nez’den ihanet itirafı geldi! “Sonradan ikimize de kızdım…”

"SONRADAN İKİMİZE DE KIZDIM…"

45 yaşındaki şarkıcı "Evde yakaladım ve asla kavga etmedim. Çok sakindim, herhalde 'biz bittik' dedim. O yüzden yaptı bunu, dedim. İkimize kızdım; neden birimiz cesaret edip de bu iş bitti demedik," ifadelerini kullandı.

Oyuncu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan şarkıcı Nez’den ihanet itirafı geldi! “Sonradan ikimize de kızdım…”

Aldatılmanın kendisini olgunlaştırdığını ve artık olaylara daha geniş bir perspektiften bakabildiğini söyleyen Nez devamında ise "Çevremde 'ben hiç aldatılmadım' diyen arkadaşlarım var, gülüyorum. Nereden biliyorsun diye. Aldatılmadım diyen kendisini aldatıyordur" dedi.

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