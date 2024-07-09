Oyuncu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan şarkıcı Nez’den ihanet itirafı geldi! “Sonradan ikimize de kızdım…”

Aldatılmanın kendisini olgunlaştırdığını ve artık olaylara daha geniş bir perspektiften bakabildiğini söyleyen Nez devamında ise "Çevremde 'ben hiç aldatılmadım' diyen arkadaşlarım var, gülüyorum. Nereden biliyorsun diye. Aldatılmadım diyen kendisini aldatıyordur" dedi.