Giriş Tarihi: 09.07.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
08:06
Oyuncu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan şarkıcı Nez'den ihanet itirafı geldi! “Sonradan ikimize de kızdım…”
Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolar sonrası bambaşka biri olmuştu. Rüştü Onur Atilla'nın görüntüsünün yanı sıra özel hayatı da büyük bir değişikliğe uğradı. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti. Boşanmadan günler sonra ise şarkıcı Nez ile birlikteliğini ilan eden ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkesi şaşırttı. Sosyal medyada yuva yıkan kadın eleştirilerinin hedefi olan Nez'den ihanet itirafı geldi! İşte başından 3 evlilik geçen şarkıcı Nez'in dikkat çeken sözleri...