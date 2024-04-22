Özçivit ailesinin hafta sonu keyfi bisiklet! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan ve Kerem ile eğlenceli anlarını paylaştı!

Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
12:26
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Özçivit ailesi hafta sonu halleri ile yine çok konuşuldu. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit önce büyük oğlu Karan Özçivit'in 23 Nisan gösterisini izledi ertesi gün ise ailecek bisiklet sürmeye gitti. Karan Özçivit ile Kerem Özçivit'in sevimlikleri beğeni topladı... İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları ile eğlenceli anları...