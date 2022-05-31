Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı hakim karşısında: Çocuklarımın annesi ceza alsın istemem

Eski futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı hakkında 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasında bulunarak boşanma davası açmıştı. Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı çifti, geçtiğimiz aylarda boşanmaktan vazgeçti. Bugün Mihriban Hurmacı'dan flaş bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Mihriban Hurmancı, eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini sosyal medyadan duyurdu. Ve Mihriban Hurmacı eşine ikinci kez boşanma davası açtı. Son dönemde yaşadıkları kavgalarla gündeme gelen Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.