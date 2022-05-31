Giriş Tarihi: 31.05.2022 13:00
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
20:16
Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı hakim karşısında: Çocuklarımın annesi ceza alsın istemem
Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak boşanma davası açmıştı. Evliliklerine bir şans daha veren ünlü çift barışmıştı. Ancak mutlulukları uzun sürmedi, barışmanın birinci ayında Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı. Mihriban Hurmacı, eşine ikinci kez boşanma davası açtı. Futbolcu Özer Hurmacı boşanma aşamasında olduğu Mihriban Hurmacı ile karşılıklı olarak yargılandıkları şiddet davası için adliyeye geldi. Adliyede yüz yüze gelen çift arasındaki soğuk rüzgârlar esti. İşte detaylar...