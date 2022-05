Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı’ya 1 buçuk yıla kadar hapis talebi | Video

Birbirlerini darp ettikleri iddia edilen futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı’nın yargılanmalarına başlandı. İlk celsede mütalaasını açıklayan savcılık, iki tarafın da 1 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Özer Hurmacı duruşma sonrası, ‘’Ben çocuklarımın annesinin de ceza almasını istemem’’ dedi.

Yeniden boşanma davaları devam eden ve birbirlerini darp ettikleri iddia edilen futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı'nın yargılanmalarına başlandı. İstanbul 15.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, müşteki sanıklar Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı, taraf avukatlarıyla hazır bulundu.Duruşmada savunma yapan Özer Hurmacı, ''3 çocuğumun annesinin tabi ki ceza almasını istemem. Karşılıklı olduğu için ondan şikayetçiyim. Mihriban biraz kıskançlık krizine girdi telefonda, bana tanımadığım insanları gösterdi, bana tokat attı, tekme attı, küfür etti, tehdit ve hakaret etti, parmağımı ısırdı. Burada da her şeyi konuşmak istemiyorum çünkü her şey basında yer alacak. 3 çocuğumuz var, çocuklarımız büyüyünce bunları okuyacak o nedenle çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben sadece kendimi savundum, daha doğrusu Mihriban'ı kendimden uzaklaştırdım. Uzaklaştırırken elimdeki telefonum yüzüne geldi, o şekilde yaralandı'' dedi.Müşteki sanık Mihriban Hurmacı ise savunmasında, ''Olay tarihinde onun telefonunun ekranına başka kadından bir mesaj düştü. Ben de telefonu açtım, birbirimizin şifresini biliyorduk. Yanına gittim ve ona telefonu uzatarak bana bunu açıklamasını söyledim. Beni aldattığı apaçık ortadaydı, kendisi bir de bana kızdı. Bana 'sen kimsin ki telefonumu karıştırıyorsun' diyerek küfürlerle karışık şekilde beni odaya itti. Elinde telefonu olduğu halde benim yüzüme vurdu ve darp etti. Ben hiçbir şekilde kendimi koruyamadım. Her yerim kanadı. Eşim üstümün başımın kan içinde olduğunu gördü, 'elini yüzünü yıka zombi gibi görünüyorsun' dedi. Bağırdığımda elini ağzıma kapattı ve nefessiz kalacak şekilde bunu yaptı. Ben feryat edince, çocukların feryatları çoğalınca beni bıraktı. Telefonumu kendisinden almaya çalıştım, tırnaklarıyla parmağımı çizdi ardından da ben telefonumu alıp tuvalete kaçtım. Ben çığlık attığımda beni susturmaya çalıştığı için kendisi yaralanmış olabilir'' ifadelerini kullandı.Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki sanık Mihriban Hurmacı ile Özer Hurmacı'nın üzerlerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesini talep etti. Açıklanan mütalaada, olay tarihinde karı koca olan müşteki sanıkların aralarında kimin başlattığı tespit edilemeyen bir tartışma çıktığı ve birbirlerini basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladıkları anlaşıldığından, her ikisinin de 'eşe karşı basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Özer Hurmacı, ''Olayı dramatik etmeye çalışıyor karşı taraf. Zaten hem basında hem de medyada beni yeterince karaladılar. Mağdur olan kişi benim, beraatımı istiyorum. Bu noktada olduğumuz için üzgünüm, eşimin de ceza almasını istememem'' dedi.''Kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım''Mihriban Hurmacı ise esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasında, ''Ben kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım, cezalandırılmasını istiyorum. Bu 'basit tıbbi müdahale' tıp dili ama benim yaşadığım şey 'basit değil, aylarca terapi gördüm. Ömrüm boyunca bunu unutmayacağım'' şeklinde konuştu.Duruşmada taraf avukatları mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre istediler.Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.Duruşmanın ardından mahkeme salonu önünde açıklama yapan Özer Hurmacı, ''Bu durumlar hoş değil, böyle abartılıp dramatize edilen bir olay var. Yani söylenecek bir şey yok, ben çocuklarımın annesinin de ceza almasını istemem. O yüzden de çocuklarımı düşünerek demin içerde de onu belirttim. Konuşmak istemiyorum çünkü onlar büyüyünce bunu okuyacaklar. Ben onlara sadece sevgiyi, saygıyı, hayatta doğru olmayı öğretmeye çalışan bir babayım. O yüzden de böyle devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mihriban Hurmacı'nın 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya, Özer Hurmacı'nın ise 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.