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Haberler Galeri Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirildi! Özge Ulusoy'dan 'Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?' paylaşımı...

'un kafasına çöp poşeti geçirildi! 'dan 'Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?' paylaşımı...

Ünlü manken , her hareketi ve açıklamasıyla magazin gündemine damga vuruyor. Podyumların aranan modelleri arasında yer alan , son dönemde estetikleri ile sık sık haber oluyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" dese de hayranlarını bir türlü inandıramayan ünlü model, son olarak çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Elbise değiştirirken makyajı bozulmasın diye Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirildi. O anları sosyal medyada yayınlayan Ulusoy, kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 15:27
Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirildi! Özge Ulusoy'dan 'Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?' paylaşımı...

Ünlü manken , her hareketi ve açıklamasıyla magazin gündemine damga vuruyor. Podyumların aranan modelleri arasında yer alan , son dönemde estetikleri ile sık sık haber oluyor.

Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirildi! Özge Ulusoy'dan 'Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?' paylaşımı...

Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" dese de hayranlarını bir türlü inandıramayan ünlü model, son olarak çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

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Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirildi! Özge Ulusoy'dan 'Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?' paylaşımı...

Pandemi döneminde bile çalışmaya ara vermeyen ünlü manken ve sunucu , sosyal medya hesabından yine dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirildi! Özge Ulusoy'dan 'Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?' paylaşımı...

Bir dergi için çekime giden Ulusoy, nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı. Ünlü mankenin, elbise değiştirken yayınladığı video herkesi şaşırttı.

Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirildi! Özge Ulusoy'dan 'Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?' paylaşımı...

KAFASINDA ÇÖP POŞETİ

Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirdiler | Video

Kafasına çöp poşeti geçiren videoyu; "Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?" notuyla yayınladı.

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