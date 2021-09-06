Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile heyecanın doruklarında... Anne-kız deniz paraşütü (Parasailing) yaptığı anları paylaştı!

Yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisi ile gönüllere taht kuran Pınar Altuğ 2008 yılında kendisinden yaşça küçük oyuncu Yağmur Atacan ile hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su Atacan da en az anne babası kadar ilgi görüyor. Kızları Su ile sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift örnek anne-baba olarak sosyal medyada da övgüleri topluyor. Pınar Altuğ son olarak kızı Su ile heyecan dolu bir paylaşımda bulundu. Eğlenmeyi seven anne-kız deniz paraşütü (Parasailing) yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Pınar Altuğ kızı ile heyecanın doruklarına çıktıkları anları "Bu kadar keyif alacağımızı hiç düşünmemiştim" notu ile yayınladı. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su ile eğlenceli dakikaları...