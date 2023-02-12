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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadığı 4 günü çarpıcı sözler ile anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 14:55

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadığı 4 günü çarpıcı sözler ile anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla depremden etkilenen Hatay'a gitmişti. Yağmur Atacan AFAD izni alarak çıktıkları yoldan paylaşımlarda bulunarak sivil araçları uyarmıştı. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve beraberindeki arkadaşları 4 gün boyunca sabahlara kadar ulaşılamayan köylere yardım taşıdı. Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan deprem bölgesinde geçirdiği 4 günü paylaştığı karelere düştüğü duygusal not ile anlattı. İşte depremin hemen ardından yola koyulan Yağmur Atacan'ın "Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız" dediği paylaşımı...

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadığı 4 günü çarpıcı sözler ile anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Türkiye, büyük yıkımların yaşandığı 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin ardından tek yürek oldu yaralarını hep birlikte sarıyor. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye ile birlikte ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da destek için deprem bölgesine koşmuştu.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadığı 4 günü çarpıcı sözler ile anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Off road yaptığı bilinen oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları donanımlı 15 arazi aracı ile depremden etkilenen Hatay'a gitmişti.

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadığı 4 günü çarpıcı sözler ile anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan hava şartları ve yolların elverişli olmaması nedeni ile ulaşılmakta zorlanılan köylere 4 gün boyunca yardım taşıdı.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadığı 4 günü çarpıcı sözler ile anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan, deprem bölgesinde geçirdiği 4 günü paylaştığı karelere düştüğü duygusal not ile anlattı.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadığı 4 günü çarpıcı sözler ile anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

İşte depremin hemen ardından yola koyulan Yağmur Atacan'ın "Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız" dediği paylaşımı...

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