Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
14:55
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadığı 4 günü çarpıcı sözler ile anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!
Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla depremden etkilenen Hatay'a gitmişti. Yağmur Atacan AFAD izni alarak çıktıkları yoldan paylaşımlarda bulunarak sivil araçları uyarmıştı. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve beraberindeki arkadaşları 4 gün boyunca sabahlara kadar ulaşılamayan köylere yardım taşıdı. Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan deprem bölgesinde geçirdiği 4 günü paylaştığı karelere düştüğü duygusal not ile anlattı. İşte depremin hemen ardından yola koyulan Yağmur Atacan'ın "Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız" dediği paylaşımı...