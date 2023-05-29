Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:52

Pınar Deniz konuşurken rol arkadaşının yüzü şekilden şekle girdi! Galadaki gergin anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Son dönemde "Yargı" dizisiyle şöhretine şöhret katan güzel oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde bir dijital platformda yayınlanacak olan "Aktris" dizisinde başrol oynamanın heyecanını yaşıyor. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncu İpek Çiçek ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşen galada rol arkadaşı Pınar Deniz konuşurken ilginç hareketlerde bulundu. İpek Çiçek'in, Pınar Deniz'in "kimseyi örnek almadım" dediği anlarda yüzünün şekilden şekile girmesi, sosyal medyaya damga vurdu. Çiçek'in rol arkadaşını küçümsediği ifadesi ve gülmemek için kendini zor tutması, galadaki gergin anları böyle yansıttı...