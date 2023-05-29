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Haberler Galeri Pınar Deniz konuşurken rol arkadaşının yüzü şekilden şekle girdi! Galadaki gergin anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:52

Pınar Deniz konuşurken rol arkadaşının yüzü şekilden şekle girdi! Galadaki gergin anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Son dönemde "Yargı" dizisiyle şöhretine şöhret katan güzel oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde bir dijital platformda yayınlanacak olan "Aktris" dizisinde başrol oynamanın heyecanını yaşıyor. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncu İpek Çiçek ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşen galada rol arkadaşı Pınar Deniz konuşurken ilginç hareketlerde bulundu. İpek Çiçek'in, Pınar Deniz'in "kimseyi örnek almadım" dediği anlarda yüzünün şekilden şekile girmesi, sosyal medyaya damga vurdu. Çiçek'in rol arkadaşını küçümsediği ifadesi ve gülmemek için kendini zor tutması, galadaki gergin anları böyle yansıttı...

Pınar Deniz konuşurken rol arkadaşının yüzü şekilden şekle girdi! Galadaki gergin anlar sosyal medyaya damga vurdu!

"Yargı" dizisinin yıldız isimlerinden olan güzel oyuncu Pınar Deniz, her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Özel hayatıyla merak edilen Deniz, yaptığı işlerle de çok konuşuluyor.

Pınar Deniz konuşurken rol arkadaşının yüzü şekilden şekle girdi! Galadaki gergin anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Son dönemde projeleriyle adından söz ettiren Deniz, son olarak dijital bir platformda yayınlanan "Aktris" dizisinde başrol oynadı.

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Pınar Deniz konuşurken rol arkadaşının yüzü şekilden şekle girdi! Galadaki gergin anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Geçtiğimiz günlerde ise dizinin galası gerçekleşti.

Pınar Deniz konuşurken rol arkadaşının yüzü şekilden şekle girdi! Galadaki gergin anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Uraz Kaygılaroğlu ile başrolünü paylaştığı Aktris'in galasında konuşma yapan Pınar Deniz, o anlarda rol arkadaşının yaptığı bir hareket ile gündem oldu.

Pınar Deniz konuşurken rol arkadaşının yüzü şekilden şekle girdi! Galadaki gergin anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Düzenlenen galada konuşan Pınar Deniz, "kimseyi örnek almadım" dediği anlarda rol arkadaşı İpek Çiçek'in yüzünü şekilden şekle soktuğu görüldü.

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