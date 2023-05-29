Video Magazin Pınar Deniz'in konuştuğu esnada rol arkadaşı İpek Çiçek'in surat ifadesi sosyal medyayı salladı | Video
Pınar Deniz'in konuştuğu esnada rol arkadaşı İpek Çiçek'in surat ifadesi sosyal medyayı salladı | Video

Pınar Deniz'in konuştuğu esnada rol arkadaşı İpek Çiçek'in surat ifadesi sosyal medyayı salladı | Video

29.05.2023 | 16:15

Son dönemde "Yargı" dizisiyle şöhretine şöhret katan güzel oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde bir dijital platformda yayınlanacak olan "Aktris" dizisinde başrol oynamanın heyecanını yaşıyor. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncu İpek Çiçek ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşen galada rol arkadaşı Pınar Deniz konuşurken ilginç hareketlerde bulundu. İpek Çiçek'in, Pınar Deniz'in "kimseyi örnek almadım" dediği anlarda yüzünün şekilden şekile girmesi, sosyal medyaya damga vurdu. Çiçek'in rol arkadaşını küçümsediği ifadesi ve gülmemek için kendini zor tutması, galadaki gergin anları böyle yansıttı.

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